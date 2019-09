Le vernissage de l' exposition "Gabriela Mistral après 70 ans du prix Nobel de littérature: la fille d'une nouvelle nation". Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une exposition intitulée "Gabriela Mistral après 70 ans du prix Nobel de littérature: la fille d'une nouvelle nation" a débuté mardi 24 septembre à Hanoï dans le but de faire connaître la vie et la carrière de cette écrivaine, l'une des figures les plus connues de la littérature chilienne et la première femme d'Amérique latine à recevoir un prix Nobel de littérature.

Cette exposition, qui présente des photos et documents sur la vie et le prix Nobel de Gabriela Mistral, durera jusqu'au 30 septembre à la Bibliothèque nationale du Vietnam.

L’événement, organisé par l’ambassade du Chili à Hanoï en coordination avec la Bibliothèque nationale du Vietnam, a également pour objectif de présenter les caractéristiques culturelles de ce pays aux Vietnamiens, et de promouvoir les échanges entre les deux peuples.

Lors de l'exposition, l'ambassadeur du Chili au Vietnam, Jaime Chomali, a souligné les contributions de Gabriela Mistral, aux côtés de Pablo Neruda, Vicente Huidobro et Pablo de Rocka, entre autres, à la littérature et à la poésie du Chili, dénommé « pays poétique ».

À cette occasion, l'ambassade du Chili à Hanoï a décerné des prix aux gagnants d’un concours d'écriture sur Gabriela Mistral, dont Nguyen Van Tich et Le Duy Truyen, président et vice-président de l'Association d'amitié et de coopération Vietnam-Chili.-VNA