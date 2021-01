Des délégués visitent l'exposition sur le Parti communiste du Vietnam et ses congrès nationaux. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une exposition intitulée "le Parti communiste du Vietnam – de congrès à congrès" a ouvert ses portes le 19 janvier au Musée national d'Histoire à Hanoï, à l’occasion du 91e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam – PCV (3 février 1930) et avant le 13e Congrès national du Parti.

Plus de 200 documents, objets et photos exposés traduisent trois contenus principaux : la naissance du PCV, le PCV et ses congrès, les préparatifs du 13e Congrès national du Parti.

S’agissant de la naissance du PCV, l’exposition présente le rôle du leader Nguyen Ai Quoc dans l'acquis et la sensibilisation du marxisme-léninisme pour créer un parti politique au Vietnam. La naissance du PCV a ainsi pour mission de diriger la révolution vietnamienne.



Les délégués assistent à l'ouverture de l'exposition intitulée "le Parti communiste du Vietnam – de congrès à congrès". Photo: VNA

Des documents et objets sur les Congrès du Parti présentent 12 Congrès du Parti avec des décisions justes, fortes et clairvoyantes ; des victoires de la révolution vietnamienne qui sont des résultats de la solidarité, de l'unité, des efforts, de la force conjointe et de l'unanimité de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l'armée.

En outre, l’exposition présente les préparatifs du 13e Congrès national du PCV, dont des Congrès du Parti de différents échelons, des opinions de la population sur les documents soumis au congrès.

L’exposition se poursuit jusqu’en mai 2021. –VNA