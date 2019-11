Le sanctuaire de My Son. Photo: Internet Le sanctuaire de My Son. Photo: Internet

Quang Nam (VNA) - À l'occasion de la Journée nationale du patrimoine culturel (le 23 novembre) et du 20e anniversaire de l’inscription par l’UNESCO du sanctuaire de My Son au patrimoine mondial (le 4 décembre 1999), une exposition sur la préservation et le développement de ce site spectaculaire dans la province centrale de Quang Nam, a ouvert ses portes le 21 novembre.

Plus d’une centaine d’objets et de photos, dont des images datant de plus de 100 ans, sont exposés lors de l’événement.

L'événement attire beaucoup d'élèves locaux. Photo: VNA L'événement attire beaucoup d'élèves locaux. Photo: VNA

Le sanctuaire de My Son, qui comprend actuellement près de 70 monuments construits du 4e siècle et au 13e siècle, était, dans le passé, le lieu de culte principal du royaume du Champa.

Au fil des ans, le Vietnam a bénéficié du soutien d'experts de différents pays tels que la France, l'Italie, le Japon, l'Allemagne, les États-Unis et l'Inde, pour mener les travaux de conservation de ce patrimoine.

A cette occasion, les gestionnaires du sanctuaire ont reçu deux collections personnelles, qui contribueront à enrichir les valeurs du patrimoine. -VNA