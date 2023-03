Quang Tri (VNA) – Le vernissage d’une exposition itinérante intitulée "Hoang Sa et Truong Sa du Vietnam - Preuves historiques et juridiques" a eu lieu le 22 mars dans la province de Quang Tri (Centre).L’événement est organisé par les Services provinciaux de l’Information et de la Communication, de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité populaire de la ville de Quang Tri.

Des élèves à l'exposition. Photo: VNA

L’exposition présente des archives précieuses, dont d’anciennes cartes vietnamiennes, chinoises et occidentales ainsi que d’anciens documents sur Hoang Sa et Truong Sa, en vietnamien et en français.L'exposition contribuera à réaffirmer que le Vietnam a établi très tôt sa souveraineté sur Hoang Sa et Truong Sa, et ce de manière pacifique, et que sa souveraineté a été continuellement exercée et défendue de façon légitime par les Vietnamiens.L’exposition se poursuit jusqu’au 24 mars.-VNA