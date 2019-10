Photo : Ha Noi Moi

Hanoï (VNA) - Ayant pour thème «Hanoï – sympathie et créativité», la 14e édition de l’exposition de photographies «Hanoï dans mon cœur» a été inaugurée le 9 octobre au Centre culturel et scientifique de Van Miêu – Quôc Tu Giam.



L’évènement présente 65 photos de la capitale vietnamienne. La première partie «Hanoï – destination sûre et amicale» regroupe des clichés sur les grands moments du Parti, de l’État et du gouvernement à Hanoï avec les amis étrangers. La deuxième partie «Hanoï – ville créative» illustre la modernité de la capitale et son intégration internationale.



Clôture le 13 octobre.-VOV/VNA