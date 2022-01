Photo: Internet

Hanoï (VNA) – L'Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l'environnement (ISPONRE), en collaboration avec l'Organisation internationale pour la conservation de la nature au Vietnam (WWF Vietnam), organise du 7 au 16 janvier à Hanoï une exposition sensibilise le public sur la réduction des déchets plastiques.

S’inscrivant dans le cadre de la campagne de communication "Ensemble pour réduire les déchets plastiques", l'exposition vise à améliorer la prise de conscience sur la réduction des produits en plastique à usage unique.

Nguyen Trung Thang, directeur adjoint d'ISPONRE, a déclaré que ISPONRE travaille avec le service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï pour établir une alliance de 15 détaillants qui acceptent de limiter l'utilisation de sacs en plastique à usage unique, dans le cadre d'un projet financé par l'UE et l'Allemagne, a-t-il déclaré.

Nguyen Thi Dieu Thuy, directrice du programme de réduction des déchets plastiques du WWF Vietnam, a déclaré que l'événement cible les entreprises et les consommateurs, leur offrant une vue plus complète de la crise de la pollution plastique et poussant leurs changements de comportement vers des pratiques commerciales et de consommation durables, en particulier pendant la période de pointe des achats à la veille du Nouvel An lunaire, la fête la plus longue et la plus importante du pays.

Se déroulant au Vincom Mega Mall Royal City, l'exposition dure jusqu'au 16 janvier

Selon un rapport publié en 2018 du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), le monde produit chaque année plus de 400 millions de tonnes de plastique. Environ 79 % des déchets plastiques dans le monde ont été jetés dans des décharges ou directement dans l'environnement, 12 % ont été brûlés et seulement 9 % ont été recyclés.

Avec le taux actuel de consommation de plastique et l'état actuel de la gestion des déchets plastiques ne s'améliorant pas, d'ici 2050, le monde aura environ 12 milliards de tonnes de déchets plastiques déversés dans des décharges et dans l'environnement naturel. Comme d'autres pays dans le monde, le Vietnam est confronté au problème de traiter une énorme quantité de déchets. - VNA