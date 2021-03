Hanoï (VNA) - L’exposition de peinture intitulée "XS" de la jeune artiste vietnamienne Nguyên Quynh Phuong (ou Pipou) se déroule du 13 mars au 5 juin à la galerie d’art "Trà Art", à Paris.

Visiteurs à l’exposition de peinture "XS" de Nguyên Quynh Phuong. Photo : CVN/VNA

Quatre peintures à l’huile, trois peintures numériques et une installation vidéo y sont présentées. Le nom de cette exposition est un jeu de mot avec "exs" de ses amours passés.



À travers cette série, Quynh Phuong rassemble des souvenirs de ses histoires d’amours passées et nous raconte ces expériences qui ont construit sa personnalité actuelle.



Avec une profonde sensibilité, elle nous fait partager des souvenirs empreints de nostalgie et de bienveillance. L'artiste nous dévoile des pans de son histoire personnelle avec les lieux et les personnes de son passé.

Deux des peintures à l’huile exposées. Photo : CVN/VNA

Elle situe tous ces souvenirs dans une terre imaginaire et utopique remplie de douceur et d’amour. L’apparence poétique et fantastique des créatures nous renvoie au monde des films d’animation qui est la source d’inspiration principale de l’artiste. Cette exposition modeste abrite en son sein un éclatement de couleurs et de formes.



"J’ai commencé à peindre en novembre 2021 mais le travail a été interrompu puisque j’ai participé à un projet de film. Depuis mi-février, la composition de l'exposition m’a pris tout mon temps. Les peintures à l'huile, une technique nouvelle pour moi, m’ont demandé beaucoup de temps. Les trois dessins numériques ont été réalisés assez rapidement car c'est mon point fort. Chacun m’a pris deux à trois jours", a partagé Quynh Phuong.

Quynh Phuong au travail. Photo : CVN/VNA

Elle a ajouté qu’il s'agissait de sa première exposition personnelle. Au Vietnam, elle a participé à l’exposition multi-sensorielle "Trà Art", en juin 2018 à L’Espace (Institut français de Hanoï).

L’artiste d’animation Nguyên Quynh Phuong est diplômée en illustration et animation de l’École des beaux-arts de Cambridge, Royaume-Uni, en Master en animation à la prestigieuse école de l’image des Gobelins en France en 2020. Elle a collaboré avec le Studio La Cachette, Brunch Studio, Studio Pivote et Picnic Studio pour des projets de courts métrages. Jeune artiste vietnamienne passionnée par la narration, le monde des films d'animation et des dessins animés, elle excelle dans la création d’univers et de personnages attachants. Elle n’a eu de cesse de renouveler sa pratique artistique en tissant des résonances entre l’illustration et l’animation 2D/3D avec la gouache, le pastel, l’huile et même la réalité augmentée.



À travers cette exposition, Quynh Phuong souhaite apporter au public parisien une approche douce et originale de l’expiration des artistes vietnamiens contemporains. Les thèmes ne concernent pas la politique, mais abordent l’humanisme et l’amour.



"L'exposition de Pipou est touchante par ses textes et puissante par ses œuvres", a estimé Frédéric J, un visiteur.



Une autre visiteuse Kim Q. a remercié "pour ce voyage au pays des rêves merveilleux ! Joie, bonheur, douceur dans ce travail !". -CVN/VNA