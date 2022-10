Oeuvres du peintre Dang Quy Khoa. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - L'exposition d'une collection de peintures de l'artiste Dang Quy Khoa s'est ouverte le 1er octobre et durera jusqu'au 15 octobre au World ArtSpace (21 Vo Truong Toan, la ville de Thu Duc, Hô Chi Minh-Ville)



L'exposition présente une collection de centaines de peintures sur soie et aquarelles du peintre Dang Quy Khoa - diplômé de l'École des beaux-arts d'Indochine, rassemblées par des collectionneurs de The World ArtSpace depuis des années.



L'espace d'exposition des peintures de l'artiste Dang Quy Khoa, en particulier celles sur soie, a suscité de nombreuses émotions chez les spectateurs.



Les experts apprécient les peintures de Dang Quy Khoa en exploitant la beauté unique de la matière, riche en poésie et en réalisme... Les thèmes de chaque œuvre sont simples et quotidiens, mais ils contiennent tous des philosophies humanistes. Il y a toujours un sentiment de nostalgie du passé...



En termes de matériaux, en plus des peintures à l'huile, l'artiste Dang Quy Khoa peint également celles sur soie et sur papier dó.



C'est un dessin onirique qui utilise le maculage naturel des couleurs sur soie et sur papier. Sur ces éclaboussures de couleurs naturelles, l'auteur créera arbitrairement. La philosophie de la couleur et l'esprit de la méditation ont profondément influencé le travail de l'artiste dans la mise en page avec des vides illusoires et des espaces statiques.



Toujours à cette occasion, la maison d’édition des Beaux-Arts a publié un livre d'introduction de 160 œuvres de l'artiste aux multiples talents Dang Quy Khoa. L'ouvrage est divisé en sujets riches et divers afin que les téléspectateurs puissent voir le circuit créatif et la perspective unique et créative d'un artiste ancien.



Le peintre Dang Quy Khoa est né en 1936 dans une famille de culture traditionnelle à Cu Dinh, Van Lâm, Hung Yên. Vivre dans une famille bien ordonnée et traditionnelle a nourri son âme et lui a façonné une personnalité honnête et bienveillante.



Son amour de la littérature, de la musique, de la peinture et de la recherche philosophique lui a apporté une connaissance approfondie de la composition, de la recherche et de l'enseignement.



Outre l'enseignement et la peinture, l'artiste Dang Quy Khoa est également passionné de littérature et a composé de nombreux poèmes exprimant des pensées, des sentiments et des contemplations sur la vie. Sa poésie est improvisée, colorée et pleine de peinture avec des noms très simples tels que : Théière, Pluie, Méditation, Printemps, Peinture et Amour, L'automne arrive, Sérénité, Éphémère, Quatre saisons...-CVN/VNA