"Maisons en forme de buffle" de Lê Dinh Nguyên. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'exposition intitulée "Histoires racontées dans la céramique d'art" (Stories Told In Art Ceramics) se tient du 12 janvier au 1er février à la Hanoï Studio Gallery, au 13 rue Tràng Tiên, à Hanoï. Cette collection est le fruit du travail effectué l'année dernière par 16 sculpteurs et peintres locaux et étrangers.

Traversant plusieurs étapes, du façonnage à l'émaillage en passant par le séchage ou la cuisson…, du cuivre et du fer ont été combinés avec la céramique pour créer des œuvres d'art originales.

Le hasard a joué également un rôle important dans la création artistique, car le processus de combustion de la céramique est instable.



Créativité individuelle



Chaque œuvre exposée représente la créativité individuelle des artistes. Les maisons en forme de buffle illuminées par des lanternes, de l’artiste Lê Dinh Nguyên, reproduisent une ambiance familiale chaleureuse et détendue.

De son côté, Pham Hà Hai a choisi des matériaux traditionnels et l’émail bleu des poteries de Bat Tràng. "Les objets exposés sont le résultats de six mois de travail à Bat Trang. Nous utilisons ces matériaux pour raconter nos propres histoires. La poterie et l’email de Bat Tràng permettent à l’artiste de s’exprimer facilement. Surtout, la technique de la céramique émaillée bleue et blanche n’est pas trop difficile", a-t-il partagé.

Pham Hà Hai a illustré des contes et légendes du pays sur des pots en céramique émail blanc ivoire. Il retrace l’histoire de Tiên Dung avec des lignes plus évocatrices que descriptives.



Si les pots "Tiên Dung" offrent aux visiteurs une sensation charmante, les lignes des objets de Không Dô Tuyên inspirent la solidité avec leurs incrustations d'acier, de cuivre et de fer.



Pour Dô Hiêp, ciels, nuages et sentences parallèles de Bouddha... l'ont tellement inspirés qu'il les a bien rendus dans ses céramiques d'art. -CVN/VNA