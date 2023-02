Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Bac Giang (Nord) a tenu le 1er février, à la zone touristique spirituelle et écologique de Yen Tu Occidental, la cérémonie d'ouverture de l'exposition thématique "Signes sacrés bouddhiques de Yen Tu Occidental - Reliques millénaires du sol".

Il s'agit d'un événement s’inscrivant dans le cadre de la Semaine de la culture et du tourisme de Bac Giang 2023. C’est une activité visant à sensibiliser et à valoriser des patrimoines culturels typiques et distinctifs de Bac Giang ; à promouvoir le potentiel du tourisme, à développer la marque touristique de la terre sacrée bouddhique de Yen Tu Occidental, contribuant à affirmer Bac Giang comme une destination sûre, attrayante, civilisée, conviviale et hospitalière.

Lors de l’exposition, près de 400 objets et 60 images liés aux vestiges de pagodes et de tours des dynasties Ly-Tran (XIIIe-XIVe siècles) et Le-Nguyen (XVIIe-XIXe siècles) de cinq districts de Yen Dung, Luc Nam, Luc Ngan, Viet Yen, Yen The sont présentés les sujets comme matériaux de construction, décoration architecturale, ustensiles, objets en vaisselle, céramique, porcelaine...



En outre, le comité d'organisation a également présenté en détail des temples, des reliques ainsi que des photos du processus de fouille archéologique, des reliques, des vestiges d'anciennes œuvres religieuses associées à la secte Truc Lam Yen Tu, démontrant l'ampleur et l'épanouissement du Bouddhisme du XIe au XIVe siècle dans la région de Yen Tu Occidental. - VNA