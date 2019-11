Lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition. Photo: VNA Lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – L’exposition de photos et de documentaires et de reportage sur la communauté de l'ASEAN au Vietnam 2019 s’est ouverte le 6 novembre dans la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong.

Cet événement a eu lieu dans le cadre de la Foire internationale de l’agriculture du Vietnam 2019 organisée par le ministère de l'Information et de la Communication en coordination avec le Comité populaire municipal.

L'événement attire beaucoup de visiteurs. Photo: VNA L'événement attire beaucoup de visiteurs. Photo: VNA

L’événement présente 300 photos ainsi que près de 100 documentaires et de reportage récompensés ou entrés dans la phase finale des festivals du documentaire et de la photographie sur la Communauté de l’ASEAN au Vietnam ces dernières années.

L'exposition présente la terre et les habitants de la Communauté de l’ASEAN, ainsi que les efforts de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique déployés par les dix nations aséaniens.

Selon le vice-ministre de l'Information et de la Communication Pham Hong Hai, la manifestation contribue à promouvoir et à présenter la beauté des gens et des paysages des pays membres du bloc, renforçant ainsi la compréhension, la solidarité et l'amitié entre les peuples de la communauté.

Clôture le 10 novembre.

Fondée en 1967, l'ASEAN regroupe le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. –VNA