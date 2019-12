Photo: reatimes.vn

Hanoï (VNA) - Une exposition de 300 photos et documentaires, annotés en vietnamien et anglais, sur les réalisations dans la garantie et la promotion des droits de l'homme au Vietnam aura lieu le 18 décembre à Da Lat, province de Lam Dong au Centre.

Ayant pour thème "Pour le bonheur de chacun", cette manifestation fournira des informations officielles et objectives sur les efforts et les réalisations du Vietnam en matière de garantie des droits de l'homme, contribuant à lutter contre les fausses informations en la matière.

Ce sera une base pour continuer de perfectionner et d’organiser des expositions de ce genre à l'étranger ces prochaines années, au service des travaux de propagande et de diplomatie du Vietnam à l'occasion des grandes fêtes du pays ainsi que des évènements diplomatiques importants, comme l’élection du Vietnam en tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021, présidence vietnamienne de l'ASEAN en 2020,… - CPV/VNA