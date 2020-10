Panorama de l'exposition. Photo: VNA



Alger (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Algérie en collaboration avec les Archives nationales d'Algérie a organisé mercredi une exposition de photos en l'honneur du 58e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Algérie (28 octobre 1962).

L'exposition a présenté une cinquantaine de photos marquant les jalons importants dans l'histoire des relations entre les deux pays.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Algérie Nguyen Thanh Vinh, les relations bilatérales ont surmonté plusieurs défis et sont consolidées de plus en plus. Il s'est déclaré convaincu que la coopération multiforme entre les deux pays serait développée rigoureusement dans les temps à venir.

Pour sa part, Boumediene Guennad, directeur du département Asie-Océanie du ministère des Affaires étrangères, a apprécié les réalisations socio-économiques enregistrées par le Vietnam après plus de 30 ans de Renouveau.

A cette occasion, le Chambre commercial du Vietnam en Algérie a présenté les produits et les catalogues de plusieurs entreprises vietnamiennes aux invités algériennes et les ont invité à participer à un colloque d'échange commercial qui sera organisé en ligne le 4 novembre. -VNA