Hanoi, 19 juin (VNA) - La beauté du lotus est illustrée dans plus de 50 peintures contemporaines exposées à la galerie P.I à Hanoi du 15 au 23 juin.

Le lotus a longtemps joué un rôle particulier dans la vie spirituelle et culturelle du peuple vietnamien, devenant une icône de l'architecture et de la sculpture de l'ancien Vietnam et de l'art, de la littérature et de la cuisine vietnamiennes d'aujourd'hui.



Pour les peintres vietnamiens, le lotus reste une immense source d'inspiration.



Les peintures présentées comprennent huiles sur toile, laques, œuvres sur soie, aquarelles, réalisées par 18 peintres de Hanoi (nord du Vietnam), Hue (centre) et Ho Chi Minh-Ville (sud). L'image du lotus est décrite de manière vivante et colorée, selon des styles aussi bien figuratifs qu'abstraits.

CPV/VNA





