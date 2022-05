Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Malgré les évolutions et les difficultés de l’économie mondiale, les activités d'import-export de Hô Chi Minh-Ville ont enregistré une croissance impressionnante de 7,9% au cours de cinq premiers mois de l'année.

Rien qu’en mai, les exportations des marchandises de la ville via les postes frontaliers à travers le pays ont atteint plus de 4,45 milliards de dollars en mars, soit une hausse de 9,2 % par rapport au mois précédent. Les exportations hors pétrole brut sont estimées à elles seules à 4,28 milliards de dollars, en hausse de 12,6% en variation annuelle, selon l'Office municipal des statistiques

Entre janvier et mai, les exportations de la ville (pétrole brut compris) ont atteint plus de 20,7 milliards de dollars, soit une progression de 7,9% en un an. Sans le pétrole brut, ce chiffre était de 19,8 milliards de dollars (+7,3%). En même temps, les importations ont également augmenté de 11,6% à plus de 28,44 milliards de dollars.

En même temps, les produits industriels ont réalisé une valeur d'export de 12,6 milliards de dollars (+11%), représentant 74,9% des exportations totales de la ville, alors que les produits agricoles ont rapporté 1,9 milliard de dollars d'exportations (+22%), représentant 11,3% du total.

Le plus grand marché d'exportation de la ville a été la Chine, qui représentait plus de 4,37 milliards de dollars ou 24,7% du total, devant les États-Unis et le Japon.

Selon les prévisions de l'Office municipal des statistiques, la situation socio-économique de la ville continue à enregistrer de nombreux changements positifs, avec une croissance du nombre de nouvelles entreprises. Depuis le début de l’année, la ville compte 17.259 nouvelles entreprises créées (+12,5%) affichant un capital enregistré de 226.848 milliards de dôngs. -VNA