Du riz vietnamien est vendu dans plusieurs chaines de supermarchés en Europe. Photo: angiang.gov.vn Du riz vietnamien est vendu dans plusieurs chaines de supermarchés en Europe. Photo: angiang.gov.vn

Le ministère de l'Industrie et du Commerce vient de promulguer la liste de 210 commerçants bénéficiant du Certificat d'éligibilité aux activités d'exportation de riz.Le Sud et le delta du Mékong ont le plus grand nombre d'exportateurs de riz, Ho Chi Minh-Ville au premier rang avec 47 commerçants, suivies de la ville de Can Tho (42), des provinces de Long An (25), Dong Thap (19), An Giang (18), Tien Giang (8)...Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, au cours des sept premiers mois de l’année, le pays a expédié 4,83 millions de tonnes de riz. Il reste donc 2,67 millions de tonnes à exporter en cinq mois. Le prix à l'exportation du riz continue d'augmenter constamment.Afin de créer les conditions les plus favorables à l'exportation de riz, le ministère de l'Industrie et du Commerce sollicite d'urgence des avis pour modifier et compléter le décret n° 107/2018/ND-CP du gouvernement sur l'exportation de riz, afin de compléter le corridor juridique, créant un environnement commercial transparent et équitable pour les exportateurs.En outre, le ministère de l'Industrie et du Commerce renforce les informations sur le marché, la promotion commerciale pour développer les débouchés d'exportation du riz et stabiliser le marché intérieur au cours de la période actuelle. Il collabore avec d’autres agences compétentes dans la mise en œuvre des programmes de présentation des produits, afin d'améliorer la valeur du riz vietnamien.Les services de gestion publique et les exportateurs doivent bien exploiter le mécanisme préférentiel des accords de libre-échange que le Vietnam a signés, pour négocier activement avec les partenaires, diversifier les débouchés, conquérir de nouveaux marchés potentiels et hausser la compétitivité de l'industrie rizicole vietnamienne.Les commerçants du riz sont aidés à améliorer leur capacité de production, leurs compétences à négocier des contrats d'exportation et à régler efficacement les différends commerciaux internationaux. -VNA