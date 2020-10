Hiroyuki Moribe, directeur exécutif de l'Institut de recherche économique du Vietnam ( OERI ) du Japon (à gauche). Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Le Vietnam est une destination qui apporte de nombreux avantages aux entreprises japonaises. Ce pays d'Asie du Sud-Est n'est pas seulement un lieu de production mais aussi une destination attractive pour les investisseurs venus du pays du Soleil-levant, a déclaré Hiroyuki Moribe, directeur exécutif de l'Institut de recherche économique du Vietnam (OERI) du Japon.

Expliquant pourquoi le Premier ministre japonais Suga Yoshihide a choisi le Vietnam comme destination lors de sa première tournée à l'étranger depuis son entrée en fonction, Hiroyuki Moribe a déclaré que la première raison était que le centre de l'Asie, la région qui connaît la plus forte croissance au monde, était l'Asie du Sud-Est. Le Vietnam et l'Indonésie, deux pays membres de l'ASEAN, sont deux pays à forte population et sont des lieux d'investissement et d'affaires de nombreuses entreprises japonaises.

La seconde raison est que le prédécesseur du Premier ministre japonais Suga Yoshihide, Abe Shinzo, avait choisi le Vietnam et l'Indonésie comme destinations pour son premier voyage à l'étranger après son entrée en fonction, et que le Premier ministre Suga Yoshihide s'est engagé à poursuivre la politique extérieure de son prédécesseur.

Le Japon souhaite également, à travers cette visite, obtenir un soutien afin de réaliser l'initiative d'une Indo-Pacifique libre et ouverte de l'ancien Premier ministre Abe Shinzo pour maintenir la sécurité des déplacements dans cette région.

En ce qui concerne les liens entre le Japon et le Vietnam, selon Hiroyuki Moribe, le Vietnam est un partenaire extrêmement important dans la politique étrangère du Japon, comme le démontre le fait que le Vietnam est l'un des rares pays visités par l'Empereur du Japon.

Le Vietnam est l'un des rares pays au monde à avoir des relations étroites avec le Japon et les deux pays partagent désormais de nombreux intérêts communs. En outre, le Vietnam est le président de l'ASEAN en 2020 et en novembre 2020, le Sommet de l'ASEAN aura lieu au Vietnam. Le Japon souhaite que les autres pays comprennent davantage la position du Japon envers l'ASEAN lors de ce prochain événement.

Concernant le contenu de la visite, le nombre de travailleurs vietnamiens au Japon, qui ne cesse d'augmenter, constitue un élément indispensable pour former la main-d’œuvre étrangère au Japon. Par conséquent, le Premier ministre Suga Yoshihide pourra exprimer ses remerciements pour la coopération du Vietnam dans ce domaine lors de sa prochaine visite.

En raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19, à l'heure actuelle, les activités de voyage des citoyens des deux pays rencontrent encore de nombreuses difficultés. Par conséquent, les dirigeants vietnamiens et japonais pourront discuter des mesures pour rendre les activités de voyage entre les deux pays plus favorables dans les temps à venir.

Par ailleurs, le Vietnam est le pays qui a le mieux réussi à contrôler l'épidémie de COVID-19 et est également l'un des rares pays au monde à réaliser une croissance économique cette année. Le Japon peut tirer de nombreuses leçons de l'expérience du Vietnam à cet égard lors de la prochaine visite du Premier ministre Suga Yoshihide.

Le Premier ministre SugaYoshihide exprimera également sa gratitude au gouvernement du Vietnam pour avoir aidé le Japon à prévenir l'épidémie en faisant don de produits essentiels tels que masques de protection et fournitures médicales,...

En ce qui concerne certaines des opinions selon lesquelles la visite du Premier ministre Suga Yoshihide pourrait doper une nouvelle vague d'investissements japonais au Vietnam, selon l'expert japonais, en dehors du fait que le Vietnam est une destination qui apporte de nombreux avantages aux entreprises japonaises, le bon contrôle de l'épidémie de COVid-19 permettra à non seulement les entreprises japonaises mais aussi aux entreprises chinoises et européennes à rechercher des opportunités de coopération et d'investissement au Vietnam dans les temps à venir. -VNA