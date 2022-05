Des employés du secteur électrique se sont efforcés d'assurer l'approvisionnement fiable en électricité au service des SEA Games 31. Photo: EVN

Hanoi (VNA) – Ces deux dernières semaines, le groupe Électricité du Vietnam (EVN) et ses unités membres ont assuré l’approvisionnement sûr et stable en électricité au service des SEA Games 31 récemment tenus au Vietnam.

Le système électrique a fonctionné de manière sûre, fiable et stable, sans incidents pendant les SEA Games 31.

Des groupes de travail de ce groupe ont été créés pour être en service pendant la période des SEA Games 31.

Photo: EVN



Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", ont eu lieu du 12 au 23 mai à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

Premier événement sportif majeur de l'Asie du Sud-Est après deux ans de Covid-19, les SEA Games 31 comprenaient plus de 40 sports et 526 événements auxquels ont participé quelque 10.000 sportifs et officiels. Cet événement biennal était initialement prévu fin 2021 mais avait dû être repoussé en raison de la pandémie. - VNA