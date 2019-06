Photo : internet



Hanoi (VNA) – L’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (UE) (EVFTA) et l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA) ont été signés le 30 juin à Hanoi. Afin de mieux comprendre l’importance et les défis de ces accords pour le Vietnam, le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a eu un entretien avec le professeur associé et docteur Pham Tat Thang, haut chercheur de l’Institut de recherche du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Concernant les opportunités et les défis que l’EVFTA et l’EVIPA apportent à l’économie vietnamien, le professeur associé et docteur Pham Tat Thang a dit : Le Vietnam a mis beaucoup d'espoir dans l'EVFTA, car le marché européen est un grand marché représentant un quart du chiffre d'affaires à l'exportation du Vietnam. Les produits vietnamiens qui ont pénétré dans le marché européen peuvent être vendus dans le monde entier.

Après l’entrée en vigueur de l’EVFTA, les entrepreneurs vietnamiens seront en contact avec des entrepreneurs européens. « Si nous réceptionnons des produits et des hautes technologies de l’Europe, la compétitivité des produits vietnamiens sera améliorée », a indiqué Pham Tat Thang.

En ce qui concerne l’afflux d’IDE versé au Vietnam après la signature de ces deux accord, le professeur associé et docteur Pham Tat Thang a analysé : Le Vietnam qui est en processus de développement a besoin de beaucoup de capitaux pour les investissements dans les infrastructures et l'industrie de haute technologie. Pendant ce temps, l'UE dispose de nombreuses sources de capitaux. Lorsque l’EVFTA et l’EVIPA seront signés et ratifiés, les flux de capitaux en provenance de l'UE seront versés davantage au Vietnam.

Selon lui, pour attirer les investissements de l'UE, le Vietnam doit se préparer en infrastructures, électricité, eau, ressources humaines et installations de parcs industriels pour être prêt à accueillir les entreprises de l'UE venues d’y investir.



Concernant les défis auxquels le pays doit faire face, le professeur associé et docteur Pham Tat Thang a dit qu’avec l'EVFTA, les défis résident dans les barrières techniques au commerce qui sont très stricts sur le marché de l'UE. Il existe même des barrières techniques apparemment insurmontables, telles que le traitement des déchets électroniques, les déchets électroniques…

Des exigences strictes pour l'introduction de biens et de services sur le marché de l'UE demandent aux entreprises de modifier leur gestion, leur système de gestion et d’évaluation de la qualité; les réglementations en matière de sécurité et d’hygiène alimentaire, de protection de l'environnement, de protection de la faune, de sécurité sociale, de protection de la couche d'ozone, de déchets de l'océan..., contribuant à la lutte contre le changement climatique mondial. Ces questions revêtent une grande importance pour le fonctionnement de l'entreprise. -VNA