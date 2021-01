Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh (gauche) et l'ambassadeur d'Allemagne au Vietnam Guido Hildner signent un procès-verbal sur des orientations de coopération dans les temps à venir. Photo: VNA



Berlin (VNA) - Le site web du ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie (BMWI) a publié le 12 janvier des informations sur la première réunion du Comité mixte Vietnam-Allemagne de coopération économique, qui s'est tenue en ligne le même jour, sous l'égide du ministre du BMWI Peter Altmaier et du ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh.

Selon le site web, la création dudit Comité a pour but d'identifier les domaines de coopération et de lever les obstacles pour favoriser la collaboration entre les entreprises des deux pays. Le ministre allemand Peter Altmaier a déclaré que l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA en abréviation anglaise), entré en vigueur en août 2020, a créé un moteur important pour le renforcement des relations commerciales entre les deux pays.

Dans le contexte de crise sanitaire du COVID-19, les échanges entre les deux pays sont plus importants que jamais, car seuls les marchés ouverts et le libre-échange peuvent les aider à traverser la crise et à relancer leurs économies.

Le même jour, le site allemand finanzen.net a également publié un article sur le renforcement des relations économiques entre les deux pays. Selon l'article, l'EVFTA contribuera à dynamiser le commerce bilatéral ainsi qu'à renforcer la présence des entreprises allemandes au Vietnam. -VNA