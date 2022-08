Le général de corps d'armée Vo Minh Luong, vice-ministre vietnamien de la Défense. Photo: VNA Le général de corps d'armée Vo Minh Luong, vice-ministre vietnamien de la Défense. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Une séance officielle de la 5e réunion entre le ministère vietnamien de la Défense et le Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge a eu lieu le 23 août à Ho Chi Minh-Ville.

Cette séance a permis d’évaluer la mise en œuvre des projets de réparation, de restauration et de rénovation des Monuments d’amitié Vietnam-Cambodge au Cambodge et de définir des orientations de coordination dans les temps à venir.

La délégation vietnamienne était conduite par le général de corps d’armée Vo Minh Luong, vice-ministre de la Défense. La délégation cambodgienne était dirigée par Nhem Valy, secrétaire d’Etat au ministère des Cultes et des Religions, vice-président permanent et secrétaire général du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge, également président du Comité de réparation, de restauration et de rénovation des Monuments d’amitié Vietnam-Cambodge.

Depuis 2015, le Vietnam a accordé au Cambodge des aides financières pour mettre en œuvre 23 projets de construction, de réparation, de restauration et de rénovation des Monuments d’amitié Vietnam-Cambodge dans 23 localités cambodgiennes, et pour réparer et réhabiliter le siège du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge.

Photo: VNA

Lors de la séance, les deux parties ont souligné que les Monuments d’amitié Vietnam-Cambodge au Cambodge étaient des ouvrages historiques et culturels typiques des relations bilatérales. Elles ont convenu de collaborer pour accélérer l’élaboration d’un accord gouvernemental sur la gestion et la protection de ces monuments.

La 5e réunion entre le ministère vietnamien de la Défense et le Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge a lieu du 22 au 25 août.-VNA