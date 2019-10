Hanoï (VNA) – Quarante-six établissements d'enseignement supérieur français et franco-vietnamiens se réunissent les 5 et 6 octobre aux hôtels Pullman à Hanoï et Rex à Hô Chi Minh-Ville, à l’occasion du Salon "Bienvenue en France !" 2019.

Le Salon "Bienvenue en France" 2019se tient les 5 et 6 octobre à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN/VNA



Quelques centaines d'élèves, étudiants, enseignants et parents participent au Salon d’études ''Bienvenue en France !'' les 5 et 6 octobre à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Cette année, l'évènement voit la présence de 46 établissements d'enseignement supérieur français et franco-vietnamiens de la licence au doctorat, dont 9 universités, 19 écoles de commerce, 9 écoles d’ingénieur et 9 écoles spécialisées en gastronomie, hôtellerie et arts créatifs.



Il s'agit également d'une belle occasion pour les représentants de chaque établissement de rencontrer et participer à diverses conférences thématiques concernant notamment la vie d'étudiant : les bourses, le logement, les visas et les aides d’allocation. Plusieurs sessions d'information et entretiens individuels avec ces établissements ont également lieu afin de présenter les différents cursus universitaires de l'Hexagone.



Par ailleurs, sur place, les agents de Campus France, mais aussi des anciens étudiants membres de France Alumni Vietnam organisent des consultations et répondent aux éventuelles interrogations. Outre les études, ils présentent également la vie, la culture et le peuple français à travers leurs propres expériences.

Questions posées aux représentants des établissements d’enseignement supérieur français et franco-vietnamiens participant au salon. Photo: CVN/VNA



Accueillant environ 7.000 étudiants vietnamiens chaque année, la France est leur première destination en Europe. Cette 5e puissance économique mondiale constitue ainsi la 6e destination des étudiants dans le monde, grâce à son excellente qualité de l'enseignement, sa diversité culturelle et son environnement favorable aux jeunes diplômés. Ces dernières années, le nombre d'étudiants vietnamiens en France a considérablement augmenté, notamment dans les domaines de la recherche, de l'innovation, du tourisme et de la créativité.



La promotion des études en France et des formations françaises au Vietnam est assurée par Campus France Vietnam. Ce service de l'ambassade de France au Vietnam, composé de quatre bureaux à Hanoï (Nord), Huê, Dà Nang (Centre) et Hô Chi Minh-Ville (Sud), accueille chaque année plusieurs milliers de visiteurs. De nombreuses actions de promotion sont organisées pour améliorer la visibilité de l'enseignement supérieur français et favoriser la mobilité des étudiants : tournées dans des établissements secondaires et universitaires, journées d’information, événements institutionnels, salon de l’enseignement supérieur et autres portes ouvertes, notamment. -CVN/VNA