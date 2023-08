Une rame de la ligne de métro N°1 sur la section surélevée d'une longuer de 17,1 km. Photo: vietnamnet.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La première rame de la ligne de métro N°1 (Ben Thanh - Suoi Tien) à Ho Chi Minh-Ville a été mise à l'essai le 29 août sur toute la ligne, qui comprend des sections surélevées et souterraines allant de la station de Suoi Tien dans la ville de Thu Duc à celle de Ben Thanh dans le 1er arrondissement.



Depuis le début de l'année, l'Autorité de gestion des chemins de fer urbains de Ho Chi Minh-Ville (MAUR), les consultants et les entrepreneurs ont travaillé en étroite collaboration pour mettre en œuvre ce projet. Ils ont mené des essais tout en installant les systèmes et les équipements restants pour l'ensemble de la ligne.

La première rame de la ligne du métro N°1(Ben Thanh - Suoi Tien) est mise à l'essai le 29 août sur toute la ligne. Photo : VNA



Chaque rame de la ligne de métro N°1 est composée de trois voitures pouvant accueillir jusqu'à 930 passagers et atteindre une vitesse maximale de 80 à 110 km/h.



Lancée en 2012, la ligne de métro Ben Thanh - Suoi Tien s'étend sur 19,7 km. Le projet, d'un coût total de 43.700 milliards de dôngs (près de 2 milliards de dollars), comprend 14 stations, dont 3 souterraines et 11 surélevées. Il bénéficie d'aides publiques au développement du Japon. À ce jour, près de 96% des travaux ont été achevés.-VNA