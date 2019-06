Le vice-ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement Le Cong Thanh lors du colloque. Photo : baotainguyenmoitruong.vn



Hanoï (VNA) – Un colloque international consacré au développement des ressources humaines dans le secteur de l’environnement a eu lieu le 26 juin à Hanoï, avec la participation de gestionnaires et spécialistes sud-coréens et vietnamiens.



Il s’agit de la 9e édition de cet événement, organisée conjointement par l’Institut vietnamien de formation en ressources naturelles et environnement, et l’Institut national de développement des ressources humaines en environnement de République de Corée.



Présent à cet événement, le vice-ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement Le Cong Thanh a indiqué les limites du personnel travaillant dans le secteur de l’environnement au Vietnam, tant en matière qualitative que quantitative. Il a souhaité que les organisations internationales continuent d’assister son ministère, notamment l’Institut de formation en ressources naturelles et environnement, dans le développement des ressources humaines afin de s’adapter mieux à la mondialisation et à la 4e révolution industrielle.



Lors du colloque, les participants ont échangé des informations et expériences concernant la formation, la coopération entre les nations pour améliorer les compétences dans le secteur de l’environnement.



Dans ce cadre, le vice-ministre Le Cong Thanh a assisté à la signature d’une convention de coopération entre l’Institut vietnamien de formation en ressources naturelles et environnement et l’Institut national de développement des ressources humaines en environnement de République de Corée.