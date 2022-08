Photo : VNA

Hanoï (VNA)- D'ici à février 2023, il y aura environ de 3 à 5 tempêtes susceptibles d'affecter directement le pays, selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

Photo : VNA

En octobre et novembre 2022, une pluviosité supérieure à la moyenne sera prévue au Centre et au Sud. En plus, il faut être vigilant face aux phénomènes météorologiques dangereux tels qu’orages, tourbillons et grêle. Selon les prévisions, cette année, il ferait froid plus tôt et la température des premiers mois d'hiver dans les localités du Nord devrait être inférieure à la moyenne de nombreuses années au cours de la même période.

D'octobre à décembre 2022, il y aurait 6 marées de vives eaux dans la zone côtière du Sud.

Les habitants doivent régulièrement mettre à jour les dernières informations sur les prévisions hydrométéorologiques sur le site Web du Centre national de prévision hydrométéorologique à l'adresse https://www.nchmf.gov.vn et sur les masse médias officiels pour prendre à temps des mesures de résilience. -VNA