Environ 92% des travailleurs retournent au travail après le Têt. Photo: VNA Hanoï (VNA) – Au 15 février, sixième jour du Nouvel An lunaire, environ 92 % des entreprises et des travailleurs avaient repris leurs activités et étaient retournés au travail après les vacances du Têt, a-t-on appris lors d'une conférence de presse tenue par la Confédération générale du travail du Vietnam, le 26 février.

La Confédération générale du travail du Vietnam a informé la presse des activités de soutien aux syndicalistes et aux travailleurs pendant la fête du Têt, la plus importante depuis un an, avec la priorité accordée aux personnes en difficulté, aux bénéficiaires de la politique sociale et aux minorités ethniques, entre autres.

Plus de 10,5 millions de syndicalistes et de travailleurs ont bénéficié de ces activités de la part des divers échelons du syndicat avec un financement total de plus de 7.025 milliards de dongs (284,55 millions de dollars), en hausse de 15% en glissement annuel.

Sur ce total, 3.506 milliards de dongs étaient en provenance des sources financières des syndicats et 3.506 milliards de dongs, des sources de socialisation, représentant 50,1%.

Les syndicats à tous les niveaux ont organisé plus de 18.000 programmes « Têt du rassemblement – le printemps du partage », attirant près de quatre millions de travailleurs dont plus de 2,1 million ont reçu des cadeaux, pour un montant total de près de 1.306 milliards de dongs.

La 2e édition du programme « Marché syndical du Têt 2024 » continue de devenir une activité importante des syndicats à tous les niveaux. Ce programme, organisé sous forme hybrique avec 25 activités, a attiré environ 390.000 travailleurs avec un budget estimé à plus de 120 milliards de dongs.

Les syndicats à tous les niveaux continuent d’offrir des billets de train, de bus, d'avion pour aider des travailleurs à rentrer chez eux, accueillir le Têt en sécurité et à retourner au travail après le Têt.

Grâce à ce programme, plus de 243.000 travailleurs ont reçu des billets de train, de bus et d'avion, pour un montant total de près de 106 milliards de dongs. De même, les syndicats à tous les niveaux en coordination avec les employeurs ont organisé 5.049 bus gratuits pour ramener 170.150 travailleurs chez eux pour un montant total de près de 49 milliards de dôngs.

