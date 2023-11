Environ 40 000 Vietnamiens partent étudier à l'étranger chaque année. Photo: VietnamPlus

Hanoï (VNA) - Environ 40 000 Vietnamiens partent étudier à l'étranger chaque année, soit 2,5 fois plus qu'avant 2013, a déclaré Pham Quang Hung, directeur du Département de la coopération internationale au ministère de l'Éducation et de la Formation, lors d'un symposium tenu le 31 octobre à Hanoï.

S'adressant au symposium passant en revue 10 années de mise en œuvre de la résolution 29-NQ/TW sur l'innovation fondamentale et intégrale dans l'éducation et la formation en science, technologie et coopération internationale, Pham Quang Hung a déclaré qu'il y avait actuellement près de 200 000 étudiants vietnamiens faisant des études à l’étranger.

Parallèlement, le nombre d'étudiants étrangers au Vietnam a également augmenté au cours de la dernière décennie, atteignant actuellement environ 22 000, dont près de 4 000 viennent au Vietnam dans le cadre d'accords signés.

Selon lui, au cours des 10 dernières années, le ministère de l'Éducation et de la Formation a négocié et signé de manière proactive 161 traités et accords internationaux; a favorisé les relations avec plus de 100 pays et territoires ; et a participé à un certain nombre de mécanismes sous-régionaux, régionaux et interrégionaux, améliorant ainsi le niveau de coopération internationale en matière d'éducation et de formation.

Au cours de cette période, plus de 3 500 protocoles d'accord et accords de coopération dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et des échanges d'étudiants et de professeurs ont été signés entre des établissements d'enseignement vietnamiens et étrangers.

Le Vietnam est toujours un membre actif et participe de manière proactive aux activités liées à l'éducation des organisations internationales et régionales telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation des ministres de l'Éducation d'Asie du Sud-Est (SEAMEO), l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) et le Dialogue Asie-Europe (ASEM).

Selon les données du ministère de l'Éducation et de la Formation, en juin 2023, 44 établissements universitaires vietnamiens disposaient de 408 programmes de formation conjoints avec 102 établissements d'enseignement de 26 pays et territoires.

Les statistiques du Département de l'investissement étranger du ministère du Plan et de l'Investissement ont montré qu'en juin 2022, le Vietnam recensait 605 projets d'investissements étrangers d'une valeur de 4,5 milliards de dollars dans le secteur éducatif en provenance de 33 pays et territoires.-VNA