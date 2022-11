Le secrétaire générale du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et Li Zhanshu, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale. Photo : VNA

Pékin (VNA) – Le secrétaire générale du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong a eu le 1er novembre une entrevue avec Li Zhanshu, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (APN).

Le dirigeant chinois a hautement apprécié l'importance de la visite officielle en Chine du leader du PCV Nguyen Phu Trong et s’est déclaré convaincu que la visite orienterait le partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux Partis et les deux pays. Il s'est félicité des développements positifs dans tous les domaines entre les deux pays ces dernières années, notamment la coopération entre l’APN et l'Assemblée nationale du Vietnam.

La coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays s’est rapidement développée, apportant des avantages pratiques aux habitants des deux pays, a-t-il contasté.

Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong, pour sa part, a estimé que les organes législatifs des deux pays jouaient un rôle très important dans la cause de l’édification et du développement de chaque pays. Les dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam attachent une grande importance à une coopération pratique et efficace entre les deux organes législatifs, en particulier lorsque les deux pays promeuvent l’édification d'un État de droit socialiste.

Enfin, les deux dirigeants ont convenu de demander à l’organe législatif des deux pays de continuer de renforcer l'échange d'expériences dans ce domaine, d'exhorter les deux gouvernements à mettre en œuvre les conceptions et les accords conclus entre les hauts dirigeants des deux pays ; de maintenir et de promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux, l’échange entre délégués, commissions professionnelles, groupes parlementaires d'amitié, Comités populaires locaux … et aussi de coordonner lors des forums parlementaires multilatéraux régionaux et internationaux. -VNA