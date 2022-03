Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (droite) et le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a eu le 16 mars à Hanoï une entrevue avec le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, en visite officielle au Vietnam.

Vuong Dinh Hue a déclaré que le Vietnam souhaitait renforcer la coopération avec ses amis traditionnels, y compris les pays africains. Il a affirmé que la coopération parlementaire était un canal important dans la mise en œuvre de la politique étrangère du Vietnam.

Il a proposé au président Julius Maada Bio de soutenir les relations de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement de Sierra Leone, souhaitant les deux organes législatifs renforcer l’échange d’informations et d’expériences dans le domaine de la législation ; promouvoir la mise en œuvre effective des accords et conventions signés par les deux pays ; renforcer les contacts et échanges de délégations ; s’entraider lors des forums parlementaires multilatéraux…

Vuong Dinh Hue s'est félicité du développement fructueux des relations de coopération entre le Vietnam et la Sierra Leone dans les domaines tels que la politique - diplomatie, le commerce, l’agriculture, l’investissement... ; a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et souhaitait promouvoir des relations d’amitié et de bonne coopération avec ses amis en Afrique, y compris la Sierra Leone, en particulier dans l’agriculture, l’exploitation et la transformation des produits agricoles et aquatiques et d’autres domaines mentionnés dans le Plan de développement national à moyen terme pour la période 2019-2023.



Le président Julius Maada Bio a convenu avec le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, de resserrer la coopération et partager des expériences entre les deux organes législatifs.

Il a déclaré que la Sierra Leone s’intéressait à la production alimentaire, à l'agriculture, au développement rural, à la réduction de la pauvreté, à la haute technologie dans la transformation des aliments et les produits aquatiques. Par conséquent, lors de cette visite officielle au Vietnam, les responsables de Sierra Leone visiteront de nombreux endroits pour apprendre et expérimenter la production agricole, favorisant ainsi la coopération bilatérale à tous les niveaux.

Lors de la rencontre, par l'intermédiaire du président Julius Maada Bio, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a invité le président du Parlement de la Sierra Leone, Abass Chernor Bundu, à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam. - VNA