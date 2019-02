Le secrétaire général du CC du PCV et président Nguyen Phu Trong s'entretient avec son homologue laotien Bounnhang Vorachith, à Vientiane le 24 février. Photo: VNA



Vientiane, 24 février (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Nguyen Phu Trong a eu un entretien avec son homologue laotien Bounnhang Vorachith, à Vientiane le 24 février.

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président Bounnhang Vorachith a déclaré que la première visite à l'étranger de Nguyen Phu Trong à son nouveau poste de haut dirigeant du parti et de l'État du Vietnam reflétait la grande amitié, la solidarité spéciale, la confiance mutuelle et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Laos et du Vietnam.

Cette visite est également un formidable encouragement pour le peuple laotien à mener à bien la résolution adoptée par le 10ème Congrès national du PPRL, a-t-il déclaré.

Le dirigeant laotien a remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leur soutien considérable au cours de la cause de la défense nationale et de la construction laotiennes, et a souligné que le Vietnam avait enregistré des succès dans le processus de Renouveu (Doi Moi), ainsi que sa position et son prestige accrus sur la scène internationale ont offert une expérience précieuse au Parti, à l’État et aux peuples laotiens dans l'accomplissement des tâches de protection et de construction nationales.

Il a exprimé sa conviction que sous la direction du PCV, le peuple vietnamien récolterait de plus grands succès dans la cause de la construction et du développement nationaux, réalisant ainsi l'objectif de transformer fondamentalement le Vietnam en une nation industrialisée moderne d'ici 2030.

Le dirigeant vietnamien a félicité le peuple laotien pour les résultats obtenus au cours des 30 dernières années de réforme et a affirmé le ferme soutien du Vietnam à la cause du renouveau national, de la défense et de la construction au Laos.

Il a remercié le Parti, l'État et le peuple laotiens pour leur soutien et leur aide sans réserve au Vietnam au cours de la lutte pour la libération nationale ainsi que pour la cause actuelle de la construction et de la défense nationales.

Les deux dirigeants ont exprimé leur fierté de la solidarité particulière et des liens étroits qui unissent les deux Partis et les deux peuples, créés et encouragés par les présidents Ho Chi Minh et Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, ainsi que par des générations de dirigeants et de citoyens des deux pays. Ils ont affirmé leur volonté de préserver et de promouvoir la tradition, qui constitue un atout précieux pour les deux nations.



Les dirigeants se sont engagés à consolider et à développer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Vietnam et du Laos, estimant qu'il s'agissait d'un facteur crucial pour le succès de la construction et de la défense nationales dans chaque pays.

Face à l'évolution complexe de la situation internationale et régionale, les Partis, les États et les peuples des deux pays doivent s'unir pour poursuivre la tradition de solidarité, de coopération et de soutien mutuel, et faire progresser leur cause révolutionnaire vers le socialisme, ont-ils déclaré.

Les dirigeants ont convenu d'intensifier la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos sur les principes d'égalité et d'avantages mutuels, en accordant des priorités aux relations spéciales Vietnam-Laos.

Dans cet esprit, les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la collaboration politique, en maintenant des réunions à haut niveau et en développant les échanges entre agences, organisations et localités, en particulier celles situées le long de la frontière commune.

Ils ont souligné la nécessité d'accroître l'échange d'informations et d'expériences sur la construction du Parti, en particulier la préparation des congrès du Parti à tous les niveaux en vue des congrès nationaux du PCV et du PPRL.

Les expériences dans les domaines de l'éducation politique et idéologique, de la cybersécurité, de la prévention de la dégradation et de l'auto-évolution, de l'amélioration des capacités de supervision et d'inspection du Parti, du développement socio-économique, en particulier de la stabilisation macro-économique, et du développement des relations internationales devraient également être échangées, ils ont dit.

Ils ont également convenu de renforcer les liens de coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité nationales, et de travailler ensemble pour créer une frontière commune de stabilité et de durabilité.

Les deux parties vont également forger des liens dans les domaines de l’économie, de la culture, de l’éducation et de la formation, des soins de santé et des sciences et des technologies, tout en créant un corridor juridique plus favorable pour la coopération entre les sphères.

Les économies vietnamienne et laotienne devraient se soutenir mutuellement, en particulier dans les domaines des transports, de l’électricité, des télécommunications et du tourisme, ont-ils déclaré, soulignant que la coopération pour le développement de ressources humaines de haute qualité devait faire l’objet d’une attention accrue de part et d’autre.



Les dirigeants ont noté avec plaisir que le Vietnam et le Laos avaient partagé des points de vue communs sur des questions régionales et internationales. Ils ont estimé que les deux parties devaient poursuivre leur étroite coordination et leur soutien mutuel, en particulier dans le cadre de la coopération de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), des Nations Unies et de la sous-région du Mékong.

Les deux pays uniront leurs efforts pour utiliser et gérer durablement les ressources en eau du Mékong, resserrer leur coopération ainsi que la coordination avec des tiers dans le cadre du Corridor Est-Ouest et d'autres programmes et projets de coopération multilatérale, ont promis les dirigeants.

Les deux dirigeants ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité en mer Orientale, ont appuyé le rôle et les principes de l'ASEAN et ont convenu de promouvoir le règlement des différends en mer Orientale par des mesures pacifiques conformes au droit international, y compris la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

Ils ont affirmé que le Vietnam et le Laos se joindraient aux parties concernées pour appliquer pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties (DOC) en mer Orientale et aboutiraient bientôt à un code de conduite pratique et efficace en mer Orientale, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

A cette occasion, le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong a remercié le Laos pour son soutien à la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021 et à la présidence de l'ANASE en 2020.

À l'issue de l’entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature de plusieurs documents de coopération entre ministères et agences vietnamiennes et laotiennes, notamment un accord de coopération entre les deux ministères des Finances pour la période 2019-2020, un accord de coopération sur le développement de projets énergétiques et miniers entre les deux gouvernements, et un autre accord entre les deux gouvernements sur la construction et l'exploitation du chemin de fer Vung Ang-Vientiane. -VNA