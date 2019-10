Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et son homologue laotien Thongloun Sisoulith. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu mardi à Hanoï un entretien avec son homologue laotien Thongloun Sisoulith, en visite officielle au Vietnam du 1er au 3 octobre.



Les deux Premiers ministres ont réaffirmé l’importance des grandes relations et de la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, les qualifiant d’un bien précieux des deux nations. Ils ont déclaré se réjouir des grandes avancées des relations bilatérales durant ces derniers temps.



Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre les échanges de délégations et les contacts de haut niveau et d’autres échelons, de renforcer les échanges d’informations et expériences liées au développement socio-économique, d’appliquer au mieux les accords obtenus lors de la 41e réunion du Comité intergouvernemental entre les deux pays, ainsi que d’encourager les ministères, organes et localités à élargir leur coopération et leur entraide dans le développement socio-économique, la garantie de la sécurité, de la stabilité et de l’ordre social.



Exprimant leur satisfaction devant le fort développement de la coopération bilatérale dans la défense et la sécurité, Nguyen Xuan Phuc et Thongloun Sisoulith ont décidé de continuer de collaborer pour appliquer au mieux les accords et conventions sur la frontière commune, de prévenir et traiter à temps tout acte portant atteinte à la sécurité frontalière, de coopérer dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, ainsi que d’accélérer la signature de conventions dans la défense et la sécurité.



Les deux parties se sont mises d’accord sur l’organisation rapide d’une conférence pour évaluer l’efficacité du modèle de contrôle “Un guichet, un arrêt” mis en place aux postes-frontières Lao Bao (Vietnam) – Densavan (Laos). En outre, elles sont tombées d’accord sur l’organisation d’une conférence-bilan sur l’application de la convention concernant les migrations et les noces sans acte de mariage dans les zones frontalières en 2019.



Les deux chefs de gouvernement ont déclaré apprécier les avancées de la coopération bilatérale dans le commerce. Ils se sont engagés à poursuivre la promotion du commerce afin d’atteindre une croissance annuelle moyenne de 10 à 15% des échanges commerciaux bilatéraux. Ils ont également convenu de signer rapidement un mémorandum d’entente concernant le développement de la connectivité dans le secteur des infrastructures frontalières.



Les deux Premiers ministres ont décidé par ailleurs d’appliquer des mesures pour assurer le rythme des travaux et la qualité des projets d’investissement vietnamiens au Laos, d’organiser des rencontres entre le gouvernement laotien et la communauté des entreprises investissant au Laos.



Nguyen Xuan Phuc et Thongloun Sisoulith ont souligné l’importance de la coopération bilatérale dans l’éducation-la formation et le développement de ressources humaines, de l’introduction d’ouvrages sur les relations spéciales Vietnam-Laos dans le programme d’enseignement au sein des écoles des deux pays, du renforcement de la collaboration vietnamo-laotienne dans la culture et le tourisme, des échanges entre habitants... Le Premier ministre laotien s’est engagé à continuer de créer des conditions favorables à la simplication des formalités liées à l’octroi de permis de travail aux travailleurs vietnamiens.



Les deux parties ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, du principe la primauté du droit, de la sécurité, de la garantie de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol, du règlement pacifique des différends en Mer Orientale selon le droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Ils ont réaffirmé la position et les principes de l’ASEAN concernant la Mer Orientale, mentionnés dans les récentes déclarations de l’ASEAN, notamment la Déclaration commune de la 52e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN à Bangkok en juillet 2019. Selon cette déclaration, les parties avaient convenu de renforcer la confiance mutuelle, de faire preuve de retenue et d’éviter tout acte susceptible d’aggraver la situation, de s’abstenir de recourir à la force et de menacer d’y recourir, d’éviter la militarisation, d’appliquer rigoureusement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et de s’efforcer de parvenir rapidement à un Code de conduite (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, dont la CNUDM 1982.



Les deux parties se sont engagées à continuer de travailler avec les autres pays membres de l’ASEAN pour promouvoir le développement, la prospérité, la solidarité et la résilience de la Communauté de l’ASEAN, de développer son rôle central dans la structure régionale, d’oeuvrer ensemble pour une région pacifique, stable, axée sur les règles, où règnent la coopération, le développement et la prospérité.



Après leur entretien, les Premiers ministres vietnamien et laotien ont assisté à la signature de huit conventions de coopération dans l’économie, l’investissement, l’éducation, le secteur financier et bancaire, l’énergie et l’aviation.



A cette occasion, les deux parties ont publié une déclaration commune sur le renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale Vietnam-Laos en la nouvelle conjoncture. -VNA