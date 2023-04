Le président vietnamien Vo Van Thuong (gauche) et le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith. Photo : VNA



L'entretien entre les deux dirigeants. Photo : VNA



Vientiane (VNA) - Le président vietnamien Vo Van Thuong, et la délégation de haut niveau l'accompagnant, sont arrivés le 10 avril à Vientiane, entamant leur visite officielle au Laos, sur invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith.Après la cérémonie d'accueil officielle, les deux dirigeants se sont entretenus. Thongloun Sisoulith et Vo Van Thuong ont discuté des orientations et des mesures visant à renforcer tous les domaines de coopération. Ils ont souligné la nécessité d'intensifier les consultations et le partage des expériences pour surmonter les difficultés et d'édifier ensemble une économie indépendante, autonome, associée à une intégration internationale profonde.Ils ont réaffirmé la politique constante des deux pays d'attacher une grande importance et à accorder la plus haute priorité à la consolidation et au resserrement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale Vietnam-Laos ; à continuer de mettre en œuvre efficacement les conventions de coopération de haut niveau entre les deux pays; à renforcer les consultations sur les problèmes stratégiques, ainsi que les échanges de délégations de tous échelons.Les deux dirigeants ont convenu de renforcer le pilier de coopération dans la sécurité et la défense pour faire face aux nouveaux défis ; continuer à travailler en étroite collaboration et à se soutenir mutuellement pour assurer la stabilité politique, la sécurité, l'ordre social et la sûreté dans chaque pays.En outre, les deux parties continueront de collaborer dans la mise en œuvre des accords conclus entre les ministères de la Défense et de la Sécurité publique des deux pays; la gestion et la protection des frontières, notamment la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale ; la recherche, le rassemblement et le rapatriement des restes de soldats et d'experts volontaires vietnamiens tombés au Laos, la restauration et la réparation des monuments louant l'alliance de combat Vietnam-Laos.De plus, les deux dirigeants ont convenu d'intensifier l'échange d'expériences en matière de gestion macroéconomique et de lutte contre la corruption, de moderniser les postes frontaliers internationaux et les routes reliant les deux pays, d'améliorer constamment l'efficacité de la coopération dans l'éducation et la formation, le tourisme, l'énergie, l'agriculture propre, les sciences et technologies, la santé, la culture, les échanges entre les peuples et entre les localités.S'agissant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, ils ont convenu de coopérer étroitement au sein des forums régionaux et internationaux, de garantir la solidarité et de faire valoir le rôle central de l'ASEAN et les mécanismes dirigés par ce bloc.