Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L'antenne de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville (VCCI-HCM) a organisé jeudi matin, 27 juin, dans la mégapole du Sud un colloque sur l'évaluation du rapport sur l'encouragement et l'assurance de responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans l'industrie de la transformation du bois et des produits aquatiques.

Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet "Chaîne d'approvisionnement responsable en Asie" (RSCA) en Chine, au Japon, au Myanmar, en Thaïlande, aux Philippines et au Vietnam.

Lors du colloque, de nombreux experts ont déclaré que l’encouragement et l’assurance de la mise en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de l'éthique commerciale responsable (RBC) dans la communauté d’affaires pour le développement durable et intégrale étaient conformes aux normes internationales.

Selon Fredy Guayacan, conseiller principal du projet RSCA, ce projet vise à promouvoir une croissance durable et intégrale en soutenant l'approche et la pratique de la RSE et de la RBC aux chaînes d'approvisionnement mondiales en Asie, conformément aux normes internationaux tels que la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT (Déclaration sur les EMN) et l'Organisation internationale du Travail (OIT).

Le projet vise également à créer un environnement politique propice à la promotion d'un comportement responsable et à l'augmentation des possibilités de dialogue entre les parties prenantes.

L'un des objectifs importants du projet est notamment de contribuer à l'amélioration de la capacité de la RSE et de la RBC à long terme pour la communauté d’entreprises au Vietnam. En outre, il aide les entreprises vietnamiennes à améliorer leur accès au marché dans le contexte d’une intégration de plus en plus profonde à l’économie internationale. -VNA