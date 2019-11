Séoul (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a hautement apprécié les réalisations de la coopération Vietnam-République de Corée et ASEAN-République de Corée et incité à élargir et à approfondir les relations bilatérales, à l’occasion du Sommet commémoratif ASEAN-Corée, du premier Sommet Mékong-République de Corée et de sa visite officielle du 24 au 28 novembre dans ce pays.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son épouse à leur arrivée à l’aéroport de Gimhae dans la ville sud-coréenne de Busan. Photo : VNA

"Le Vietnam considère la République de Corée comme un partenaire de premier rang dans tous les domaines. En revanche, la République de Corée place le Vietnam comme un partenaire essentiel dans sa nouvelle politique Sud", a-t-il déclaré à la presse sud-coréenne.

Depuis l’établissement des liens diplomatiques (22 décembre 1992), les relations bilatérales se sont rapidement développées, passant du "partenariat intégral au XXIe siècle" (en 2002) au "partenariat de coopération stratégique"(en 2009). Parallèlement à la coopération économique, les échanges populaires et la coopération dans la défense, la sécurité, la culture, l’éducation, les sports et le tourisme se sont épanouies.

La République de Corée est l’un des principaux partenaires du Vietnam, se classant au 1er rang pour l’investissement, au 2e rang pour l’aide publique au développement après le Japon, et au 3e rang pour le commerce après la Chine et l’Union européenne. Le Vietnam est aussi son 4e partenaire commercial avec les échanges estimés à 67 milliards de dollars len 2019 ou 40% du commerce ASEAN-République de Corée.

Lors la visite officielle en mars 2018 au Vietnam du président sud-coréenne Moon Jae-in, les deux pays ont convenu de promouvoir un commerce équilibré et durable, avec la volonté de porter les échanges bilatéraux à 100 milliards de dollars en 2022.

"Le Vietnam souhaite continuer à élargir et à rendre plus efficace le partenariat de coopération stratégique entre les deux pays dans tous les domaines, en déployant efficacement les mécanismes de dialogue et de coopération existants sur la diplomatie, la sécurité, la défense et l’économie pour apporter des avantages concrets aux deux peuples", a-t-il affirmé.

"Bâtir la confiance, apporter le bonheur"

Le chef du gouvernement vietnamien s’est également félicité des résultats obtenus dans le cadre des relations de dialogue entre l’ASEAN et la République de Corée en près de 30 ans, notamment depuis 2010 où les deux parties ont porté leurs liens au niveau de partenariat stratégique.

Depuis 2014, les deux parties ont mis en œuvre la Déclaration conjointe "Vision future du partenariat stratégique: Bâtir la confiance, apporter le bonheur".

L’ASEAN et la République de Corée coopèrent étroitement sur des questions régionales et mondiales. Séoul est un partenaire important de l’ASEAN, participant activement aux forums créés et dirigés par l’ASEAN, tels que l’EAS, l’ARF, l’ASEAN 3. Le commerce bilatéral a progressé de 10,3 milliards de dollars en 1990 à 160 milliards dollars en 2018.

"L’ASEAN et la République de Corée s’efforcent de mettre en œuvre le Plan d’action 2016-2020, avec de nombreuses activités et projets couvrant plus de 88% des domaines de coopération proposés. L’ASEAN a bénéficié d’un soutien actif de Séoul à l’édification de sa Commununauté, notamment après l’annonce par le président Moon Jae-in de la nouvelle politique Sud et de l’initiative 3P (Populations, Paix et Prospérité)", a-t-il indiqué.

Le Vietnam a choisi "Cohésif et réactif" comme thème de l’Année de l’ASEAN 2020 avec l’accent mis sur le renforcement de la solidarité, du rôle et des contributions actives de l’ASEAN au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, et la réactivité de réponse aux défis extérieurs et de traitement des problèmes régionaux et internationaux.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a souligné qu’en tant que président de l’ASEAN, le Vietnam continuera à promouvoir son rôle et contribuera activement à la garantie de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région et le monde, y compris sur la péninsule coréenne.

"La position conséquente de l’ASEAN et du Vietnam consiste à soutenir la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, à appeler les parties à maintenir la dynamique de dialogue et à mettre pleinement en œuvre les accords conclus vers l’objectif de maintenir une paix durable dans la péninsule coréenne", a-t-il affirmé.

"Le Vietnam, ensemble avec d’autres pays de l’ASEAN, invite la République de Corée à s’associer à la préservation de la paix, de la primauté du droit international, de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, à la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale", a-t-il indiqué. – VNA