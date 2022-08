Photo: baobacninh

Hanoï (VNA) - Ces derniers temps, la province de Bac Ninh (Nord) a progressivement mis au point un système de politiques spécifiques sur la préservation et la promotion des valeurs du patrimoine culturel.

A présent, Bac Ninh compte 1.589 vestiges, dont 643 sont classées, avec 4 vestiges nationaux spéciaux, 204 vestiges nationaux, 435 vestiges provinciaux.

La province compte actuellement 14 objets et groupes d'objets reconnus comme trésors nationaux. En outre, il existe 49 patrimoines culturels immatériels, dont 4 sont reconnus par l'UNESCO ; 8 patrimoines inscrits sur la Liste nationale des patrimoines culturels immatériels.

Au cours des dernières années, la province a versé des centaines de milliards de dongs pour 700 réparations et conservation de vestiges.

Entre 2011 et 2022, le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme a mis en œuvre 22 projets de restauration des vestiges, avec un budget total de plus de 450 milliards de dôngs. De nombreux sites historiques révolutionnaires ont également été repérés avec un investissement de dizaines de milliards de dôngs.

La province a également investi des centaines de milliards de dông pour protéger et promouvoir les valeurs des patrimoines culturels immatériels, selon les engagements avec l’UNESCO.

Dans les temps à venir, Bac Ninh continuera de se concentrer sur le perfectionnement du système politique, la sensibilisation et l'amélioration de la connaissance et de la responsabilité des secteurs, localités, unités et organisations dans la préservation et la promotion des valeurs des patrimoines. La province augmentera le financement pour la restauration et la réparation des monuments et des patrimoines culturels immatériels menacés de disparition…-VNA