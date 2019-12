Hanoi, 18 décembre (VNA) - La peinture nommée “l’aube sur les mangroves » du groupe d'auteurs Lam Nhat Hai et Cao Vu Thuy a remporté le premier prix du concours «Les mangroves protègent la vie des hommes et réduisent les effets négatifs du changement climatique».

Nhat Hai et Cao Vu Thuy a remporté le premier prix du concours. Photo: CPV

La cérémonie de remise des prix s’est tenue ce week-end à Ca Mau (au Sud).



Placé sous les auspices du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ce concours s’inscrivait dans le cadre du programme «Renforcement de la résilience aux effets du changement climatique pour les communautés vulnérables côtières du Vietnam» lancé par le PNUD, le Fonds vert pour le climat et le gouvernement vietnamien.



Le but de ce concours était d’élever la conscience des élèves sur le rôle important des mangroves dans la réduction des impacts négatifs du changement climatique, et d’appeler la participation active de la communauté à leur réhabilitation dans les localités côtières du Vietnam.



Le comité d’organisation a reçu plus de 500 peintures d'élèves de 18 écoles de provinciales littorales comme Nam Dinh (au Nord), Thanh Hoa et Quang Nam (au Centre), Phu Yen et Ca Mau (au Sud).



Deux 2e prix, trois 3e et six prix d'encouragement ont aussi été remis à cette occasion.- CPV/VNA