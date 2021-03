Un panneau de promouvoir les élections législatives



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Justice, en coopération avec le Bureau de l'Assemblée nationale, organisera un concours en ligne intitulé "Etudier la Loi sur les élections des députés de l'Assemblée nationale et des membres des conseils populaires" qui durera du 1er au 30 avril 2021.

C’est une réponse aux élections des députés à la 15e législature de l’Assemblée nationale et des membres des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021-2026, prévues le 23 mai.

Les participants sont des citoyens vietnamiens au pays et à l'étranger. Le contenu du concours concerne la Loi sur les élections des députés de l'Assemblée nationale et des membres des conseils populaires de 2015 ; un certain nombre de dispositions de la Constitution de 2013 ; la Loi sur l'organisation de l'Assemblée nationale ; la Loi sur l'organisation des autorités locales relatives aux élections des députés de l'Assemblée nationale et des membres des conseils populaires.

Chaque individu peut faire, trois fois au maximum, le test qui dure 20 minutes.



Le concours se déroule en ligne sur le site web: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn ou sur les sites web de certains ministères et agences, dont le ministère de la Justice, le Conseil électoral national, le Journal Nhan Dan (Peuple). -VNA