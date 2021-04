Le vote est le droit et le devoir de chaque citoyen. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité central du Front de la patrie du Vietnam a achevé la première phase des travaux d’inspection et de supervision des élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021 - 2026.

Le 16 avril, la délégation présidentielle du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam présidera la 3e conférence consultative au niveau national pour sélectionner et dresser une liste de candidats qualifiés à la députation de la 15e législature de l’Assemblée nationale.

La première phase du travail d’inspection et de supervision ainsi que le contenu de base des élections ont été mis en œuvre conformément au plan fixé et à la loi, a déclaré Ngo Thuc Sach, vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Lors de la première phase, certains problèmes ont été détectés à temps opportun. Pour résoudre ces problèmes, il est nécessaire d'organiser des conférences plus ouvertes pour recueillir les opinions des électeurs, a-t-il proposé.

Le vice-président du Comité central du Front de la patrie du Vietnam, Ngo Thuc Sach. Photo: VNA

À ce jour, les préparations aux prochaines élections législatives ont été essentiellement réalisées d’une façon consciencieuse. Quelques candidats dans la liste préliminaire n’ont pas obtenu plus de 50% des votes de confiance lors des conférences d’accueil des opinions des électeurs résidants à la même localité ou travaillant dans un même organe de ces candidats.

Actuellement, tous les niveaux préparent activement la troisième conférence consultative pour sélectionner les personnes qualifiées à être présentées aux consultations électorales.

Soulignant que le vote est le droit et le devoir de chaque citoyen, le vice-président du Front de la Patrie du Vietnam a souligné la nécessité de campagnes de communication plus fortes afin que les électeurs soient conscients de leurs droits et devoirs et participent activement aux élections, transformant ainsi le jour du scrutin en un véritable festival de la nation entière.- VNA