Lors de la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secteur forestier devrait examiner et élaborer rapidement un projet de zonage et de protection des forêts naturelles dans les temps à venir, a souligné le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong.

Lors de la conférence de bilan de la direction et de l'administration en 2020 et de mise en œuvre des tâches clés en 2021 du Département général des forêts, tenue le 6 janvier à Hanoï, le ministre a souligné que l'année dernière, le secteur forestier devait faire face à trois défis majeurs: la pandémie de COVID-19 provoquant la rupture de la chaîne d'approvisionnement des produits de base; les incendies de forêt, les effets du changement climatique provoquant des tempêtes et des inondations; et la concurrence commerciale mondiale féroce.

Cependant, les politiques liées au zonage, à la protection et au développement des forêts présentent encore de nombreuses lacunes, a-t-il remarqué.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Selon le responsable, le Département général des forêts du Vietnam devrait bientôt achever le projet de plantation d'un milliard d'arbres pour la période 2021-2025, lancé par le Premier ministre ; résumer les 10 années du Fonds de protection et de développement des forêts; et achever le projet pilote de location des forêts pour cultiver des plantes médicinales.

Le secteur forestier améliorera également la productivité, la qualité et la valeur de chaque type de forêt ; augmentera la valeur des forêts de production, tout en contribuant à la création d'emplois, à l'augmentation des revenus et à l'amélioration les moyens de subsistance des personnes travaillant dans le secteur forestier

Le secteur forestier vietnamien s'efforce de maintenir un taux de couverture forestière national stable de 42% et de réduire d'au moins 20% de la superficie forestière endommagée par rapport à 2020. Le secteur vise également à planter 230.000 ha de forêt concentrée, à régénérer 150.000 ha de forêt, à planter 200 millions d'arbres épars et 14 milliards dollars d'exportations des produits forestiers. -VNA