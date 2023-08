La grue à tête rouge est une espèce vivant principalement en Asie de l'Est et est l'une des grues les plus rares au monde. Photo: nongnghiep.vn



Hanoï (VNA) – Ces dernières années, la population de grues à tête rouge a diminué en nombre et est rarement apparue dans le parc national de Tram Chim (province de Dong Thap, Sud), la dernière fois étant en 2021 avec seulement trois individus.



La grue à tête rouge est une espèce vivant principalement en Asie de l'Est et est l'une des grues les plus rares au monde. En tant que terre favorisée par la nature, le parc national de Tram Chim était autrefois un lieu visité par les grues pendant la saison sèche. Cependant, le nombre de grues venant à Tram Chim est en grave baisse. En 2017, seuls trois individus sont revenus, neuf en 2018 et 11 en 2019. En 2020, aucun n’a été obervé dans le parc. En 2021, il y avait trois individus et depuis, aucun.



Selon Nguyen Hoang Minh Hai, chef du bureau de la recherche et de la coopération internationale au parc national de Tram Chim, les autorités de la province de Dong Thap et du parc sont très conscientes de l'importance de préserver et de développer ce précieux oiseau en voie d'extinction, vu la diminution de son nombre, passant de près de 1.000 à environ 160. En effet, la province de Dong Thap a lancé un projet de préservation et de restauration de la population de grues à tête rouge à Tram Chim.



Ce projet est mis en œuvre par le Comité populaire provincial, en collaboration avec la Vietnam Zoos Association (VZA - Association des zoos du Vietnam), l'International Crane Foundation (ICF) et la Zoological Park Organization of Thailand (ZPOT).

Les autorités de la province de Dong Thap et du parc sont très conscientes de l'importance de préserver et de développer ce précieux oiseau en voie d'extinction. Photo: nongnghiep.vn





L'objectif du projet est de restaurer et développer la population à Tram Chim en élevant des grues et en les relâchant dans la nature. Concrètement, en 10 ans, de 2023 à 2033, le projet s'efforcera de relâcher 150 grues dans la nature avec au moins 100 survivants.



Outre l’élevage et la libération de grues, le projet vise à améliorer l'habitat et à construire des zones de production agricole biologique autour du parc, à développer des moyens de subsistance durables basés sur les grues et l'agriculture biologique, à mobiliser la participation des communautés locales.



Le coût total du projet est d'environ 92 milliards de dongs.



Parallèlement, le parc national de Tram Chim a demandé le soutien de scientifiques et d'experts écologiques pour restaurer des zones de plantes et herbes servant d’aliments pour les grues. De plus, le parc envisage de restaurer les activités du groupe consultatif des zones humides. Ce sont des experts de premier plan qui connaissent très bien Tram Chim pour aider le parc à restaurer la biodiversité.-VNA