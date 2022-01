Construction d'une nouvelle maison pour un foyer pauvre à Son La. Photo: https://baodantoc.vn

Son La (VNA) – Grâce à un projet de mobilisation de ressources pour soutenir la construction de logements solides pour les ménages pauvres entre 2021 et 2025, des centaines de maisons ont été construites dans le district montagneux et frontalier de Song Ma, province de Son La (Nord-Ouest).



Le projet contribue à l'éradication de logements de fortunes et délabrés pour des familles en difficulté, les aidant à avoir un logement solide pour sortir de la pauvreté.



Le projet donne la priorité aux ménages en situation très difficile tels que personnes handicapées, personnes atteintes de maladies graves, dpersonnes âgées, etc.



Song Ma est un district montagneux et frontalier très difficile avec un taux de pauvreté de 27%. Pour la période 2021-2025, près de 750 maisons du district sont en dégradation et doivent être reconstruites. En 2021, avec des fonds mobilisés auprès d’organisations, individus et entreprises, plus de 250 nouvelles maisons ont été construites, pour un coût total de plus de 17,6 milliards de dôngs (environ 760.000 de dollars).



Le district de Song Ma s'efforce d’achever ce projet d'ici 2023. -VNA