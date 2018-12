Les finalistes et la représentante de Education First International lors de la cérémonie de remise du prix Voice-Up 2018.

Hanoi (VNA) - "Express Yourself 2019" propose plus de contenu de type "Danse" que les quatre éditions précédentes. C'est l’information donnée par la représentante de Education First International (EF) lors de sa conférence de presse, tenue le 10 décembre à Hô Chi Minh-Ville.



"Cette année, le concours comportera trois épreuves: Voice Up (chant en anglais), Step-up (Danse) et Speak Up (Éloquence en anglais). Le concours est une opportunité pour les candidats de se mettre au défi et d’exprimer leur individualité, tout en leur permettant d’accéder à des activités d’apprentissage en vue d’améliorer leurs capacités linguistiques", a déclaré Cao Phuong Hà, directrice exécutif d'EF Education First.



Les membres du jury seront prestigieux comme des ambassadeurs anglophones et des experts dans le domaine musical et de la danse au niveau national et international.



Au cours des quatre dernières années, le concours a attiré près de 40.000 candidats à travers le pays. Cette année, l’épreuve "Éloquence" se centrera sur le thème "Quel est votre rêve pour la société?" En conséquence, les 15 candidats qualifiés pour les demi-finales pourront viser la finale organisée à Hanoi ou à Ho Chi Minh-Ville. Les candidats pourront s'inscrire jusqu'au 31 janvier 2019 en ligne: https://www.ef.com.vn/hub/asia/express-yourself/.



Le champion du concours ExPress Yourself 2019 se verra décerner un voyage d'étude d'une semaine à New-York(États-Unis) et une occasion d'assister au Forum des jeunes leaders. Selon Mme Hà, ces dernières années, les Vietnamiens ont toujours été candidats au titre de champion de cette compétition internationale.



Fondée en 1965 en Suède, EF Education First est la plus grande organisation éducative à travers le monde en matière de formation en langues étrangères et d’échanges culturels, grâce à ses 500 bureaux de représentation et établissements éducatifs dans plus de 115 pays. -CVN/VNA