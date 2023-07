Yên Bai (VNA) – Au cours des dernières années, profitant du manque de connaissances et de crédulité de certains membres de l'ethnie Mong à Yên Bai, province montagneuse du Nord, des forces hostiles les ont incités à rejoindre des groupes religieux illégaux, notamment "Gie sua" et "« Grâce éternelle » (An dien cuu roi).

Ces organisations ont constitué des forces dans le but de saboter le Parti et l'État, d'établir des États séparés et de briser la solidarité populaire. présentant de nombreux risques potentiels d'insécurité et de désordre.

La police de la province de Yen Bai distribue des documents lors d'une conférence de diffusion de la loi pour sensibiliser les résidents locaux aux groupes religieux illégaux. Photo: VNA



"An dien cuu roi" (littéralement traduit par "grâce du salut"), également appelé "An dien doi doi" (grâce éternelle) ou "Tin lanh Viet Nam truyen giao" (mission évangélique du Vietnam), est originaire de l'extérieur du Vietnam. Sa doctrine est basée sur la Bible comme d'autres organisations protestantes, mais présente une interprétation erronée de la Bible et encourage des modes de vie extrêmes et contraires à la loi, ce qui risque de provoquer une division entre la communauté et les adeptes des sectes protestantes officielles. Les dirigeants de ce groupe ont profité d'activités caritatives, de formations professionnelles, de voyages organisés, de réunions et d'ateliers à l'étranger pour inciter les jeunes à suivre.

À Yen Bai, plus de 90 ménages avec 536 membres de l'ethnie Mong dans les districts de Mu Cang Chai, Van Chan, Tram Tau, Tran Yen et Van Yen ont suivi « An dien cuu roi ».

Pendant ce temps, six ménages de 40 personnes également de la minorité ethnique Mong dans les districts de Tram Tau et Van Chan ont participé à « Gie sua », une organisation fondée par David Her, un pasteur autoproclamé en Californie aux États-Unis, en 2015. Son vrai nom est Ho Cha Sung, âgé d'environ 50 ans, un peuple Mong du district de Phonsavan de la province lao de Xieng Khouang.

Cette organisation critique souvent les religions officielles et dit que Jésus (prononcé "Giesu" en vietnamien) est un nom erroné que les dirigeants romains du passé ont intentionnellement écrit pour servir leur complot de domination. Il insiste sur le fait que "Giesu" (catholicisme et protestantisme) n'est pas la religion du peuple Mong, mais que "Gie sua" l'est. Il incite également la minorité ethnique à se battre et à fonder un État séparé.

Plus de 100 ménages avec près de 750 personnes dans 31 hameaux, villages et groupes résidentiels de 20 communes, quartiers et cantons dans huit districts, chefs-lieux et villes suivent 11 organisations religieuses illégales. La plupart d'entre eux sont des Mongs résidant dans des zones reculées et défavorisées, selon le la police provinciale de Yen Bai.

Le lieutenant-colonel Giang A Nu, chef de la division de la sécurité publique de la commune de Cat Thinh dans le district de Van Chan, a déclaré que les religions perverses ont perturbé la sécurité et l'ordre, provoqué des conflits religieux et suscité l'inquiétude du public.

Afin d'empêcher rapidement les activités illégales de « Gie sua » et « An dien cuu roi », ces derniers temps, des agents du Bureau de la sécurité intérieure et de la police provinciale se sont rendus souvent régulièrement dans les villages où les Mong vivent pour se propager afin de les aider à reconnaître la nature des organisations religieuses illégales et les effets néfastes de la croyance en l'hérésie.

Grâce à cela, beaucoup de ceux qui étaient influencés par ces organisations sont devenus plus ouverts, se sont conformés aux directives, politiques et lois du Parti et de l'État, se sont activement engagés dans le développement économique et n'ont pas abandonné leur famille pour suivre des personnes mal intentionnées.

Les autorités provinciales ont également intensifié le mouvement "Tout le peuple défend la sécurité nationale"; sensibilisé les gens à la nature des organisations religieuses illégales. En conséquence, jusqu'à présent, 5 ménages avec 32 membres ont renoncé à « Giê Suà  » et près de 50 ménages et plus de 250 membres se sont engagés à renoncer à et « Grâce éternelle » pour reprendre des activités selon les traditions traditionnelles de croyances du peuple Mong ou d'organisations religieuses reconnues par l'État.

Des agents de la division de la sécurité intérieure du service de la sécurité publique de Yen Bai se rendent souvent dans les villages des Mong pour diffuser des informations sur les groupes religieux illégaux. Photo: VNA



Les localités de la province ont aussi fréquemment combiné des communications de sensibilisation avec des réunions villageoises ou des activités de cellules du Parti, et mis en jeu le rôle des personnalités des communautés pour renforcer la solidarité.

Les mesures prises par les autorités de Yen Bai ont contribué non seulement à sensibiliser le public au respect de la loi, mais également à garantir la sécurité politique locale ainsi que l'ordre et la sécurité sociaux dans la localité. -VNA