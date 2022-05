Hanoï (VNA) - Dans le contexte où le gouvernement cherche à accélérer le développement de l’industrie culturelle, les cultures ethniques des communautés locales ont un rôle important pour le développement d'une culture vietnamienne diversifiée et unifiée.



Le Vietnam compte 54 groupes ethniques. Chacun a sa propre tradition culturelle mais possède de nombreuses valeurs similaires qui deviennent les valeurs culturelles communes du pays.

Programme artistique marquant la Journée des cultures des ethnies du Vietnam 2021. Photo: VNA

Le 18 avril, le forum "Promouvoir les traditions culturelles des groupes ethniques dans le développement de l’environnement culturel" a eu lieu au Village des cultures et du tourisme des ethnies du Vietnam à Son Tay, Hanoï. Ce forum a été l'occasion pour les gestionnaires d'écouter les avis de scientifiques, de professionnels, d’étudier des expériences de nombreuses localités dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles...

Des artistes d'ethnies des Hauts Plateaux du Centre lors d'un événement sur les cultures ethniques. Photo: Vietnam+





Le docteur Tran Huu Son, de l'Institut de recherche appliquée sur la culture et le tourisme, a affirmé que le développement de l’environnement culturel était la tâche centrale du secteur de la culture, des sports et du tourisme. Dans les zones de minorités ethniques, ce travail doit être basé sur les caractéristiques spécifiques de chaque localité, pour avoir des politiques, ressources et méthodes appropriées.



Lors du forum, le docteur Tran Huu Son a soulevé un certain nombre de questions urgentes qui doivent être mises en œuvre pour développer l’environnement culturel dans les zones de minorités ethniques dont la réforme du mécanisme d'investissement et d'allocation de fonds aux zones montagneuses…



Il a particulièrement insisté sur l'importance des réseaux sociaux dans le développement de l’environnement culturel dans les zones de minorités ethniques. C'est un facteur qui mérite une attention particulière car en effet, depuis 2010, les réseaux sociaux s'y développent rapidement, notamment au Nord.

Clip d'une chanson inspirée de cultures de minorités ethniques. Photo: tienphong.vn



Selon les statistiques, en 2020, les Mong disposent de 20 grandes pages sur des réseaux sociaux; les Dao en possèdent 27, dont le groupe Communauté des Dao, qui a fait son apparition le 8 août 2018 mais compte déjà un très grand nombre de "followers", environ 149.500. Les Thai ont également plus de 30 groupes, dont le plus important est celui sur Facebook avec 720.000 "followers".



« Le secteur de la culture et de l'information doit prendre des mesures pour gérer les réseaux sociaux en promouvant leurs effets positifs dans le développement de l’environnement culturel », a-t-il souligné.



De son côté, le prof. associé-docteur Bui Hoai Son, membre permanent de la Commission de la Culture et de l’Education de l’Assemblée nationale, a insisté sur le rôle de la communauté dans l’organisation d’événements.



« Les fêtes traditionnelles ne réussissent que lorsque les gens participent à l'organisation d'événements pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Lorsqu'ils rejoindront un événement, ils laisseront leur propre marque, ce qu'aucune autre troupe d'art ou théâtre professionnel ne peut faire. Cela sera certainement apprécié par les spectateurs », a-t-il affirmé.



Les citoyens doivent également participer au processus d'évaluation de l'efficacité de l'événement et, plus important encore, doivent bénéficier de l'événement. Toutefois, il faut toujours mettre les intérêts de la communauté en premier, a-t-il souligné.-VNA