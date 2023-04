Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh participera le 5 avril au 4e Sommet de la Commission du Mékong (MRC) à Vientiane, au Laos, sous le thème “« Innovation et coopération pour un Mékong sécurisé et durable en eau ».



A cette occasion, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Le Cong Thanh, a accordé une interview à la presse sur la coopération du bassin du Mékong.

Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Le Cong Thanh. Photo: VNA



Les Sommets de la MRC réunissent les Premiers ministres des pays membres, des représentants des partenaires de dialogue du MRC que sont la Chine et le Myanmar, des partenaires de développement ainsi que d’organisations internationales, a indiqué le vice-ministre.



Selon lui, lors du 4e Sommet de la MRC, les Premiers ministres discuteront des difficultés, des défis ainsi que des opportunités pour le développement du bassin du Mékong, afin de fournir des directives stratégiques à la Commission du Mékong pour les activités techniques, la coopération et les partenariats.



La participation de représentants de la Chine et du Myanmar montre l'engagement continu de ces deux pays à coopérer pour le développement des ressources en eau et d'autres ressources connexes de l'ensemble du bassin du Mékong, a estimé Le Cong Thanh, ajoutant que la présence de représentants des partenaires stratégiques au développement de la MRC illustre un soutien à long terme pour la MRC en particulier et le bassin du Mékong en général.

Le 4e Sommet de la Commission du Mékong (MRC) est placé sous le thème “« Innovation et coopération pour un Mékong sécurisé et durable en eau ». Photo: VNA



Indiquant que le bassin du Mékong est actuellement confronté à de nombreux grands défis qui exercent une pression sur les ressources en eau et d’autres ressources naturelles, le vice-ministre Le Cong Thanh a souligné qu’assurer la sécurité de l'eau et le développement durable du bassin devient une tâche urgente.



Concernant les activités principales dans le cadre du 4e Sommet de la MRC, Le Cong Thanh a mentionné la conférence scientifique internationale qui avait eu lieu les 2 et 3 avril, avec la participation de plus de 600 scientifiques, chercheurs, gestionnaires…



L'événement a permis de partager les résultats de travaux de recherche et de proposer des recommandations à la MRC, a-t-il précisé, ajoutant que les messages de la conférence scientifique internationale seront présentés au Sommet.