Hanoï (VNA) - "Nous avons besoin d'un développement durable, en harmonie avec la nature pour assurer un environnement de vie sain aux générations actuelles et futures". C'est l'une des cinq nécessités soulignées par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, dans un article intitulé "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam".

Le livre "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

Le développement durable est l’une des vraies valeurs du socialisme, également l'objectif que le Parti, le Président Ho Chi Minh et le peuple vietnamien ont choisi et que le pays poursuit avec constance et persévérance.

Une vue du delta du Mékong. Photo: VNA

Au cours du processus d'édification et de développement du pays, surtout depuis la mise en œuvre du Renouveau, les points de vue du Parti et de l'État sur la protection de l'environnement et le développement durable, sont homogènes et constants.

Les Congrès nationaux du Parti ont publié de nombreuses résolutions et directives sur la protection de l'environnement.

* Efforts pour protéger l’environnement

La protection de l'environnement et le développement durable ne sont pas seulement un problème du Vietnam, mais aussi un problème urgent commun aux pays du monde entier. Assurer un environnement durable est l'un des  huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) de l’ONU. En septembre 2015, l'Agenda 2030 pour le développement durable a été adopté, ciblant 17 Objectifs de Développement durable, dont les actions de protection du climat.

Après cinq ans de mise en œuvre de l'Agenda 2030, le Vietnam s’est classé au 49e rang sur 166 pays dans le classement en termes d'Indice de développement durable, soit un bond de cinq places par rapport à 2019. Le Vietnam est susceptible d'atteindre cinq des 17 Objectifs de Développement durable d'ici 2030, y compris l'Objectif 13 concernant  la lutte contre les changements climatiques.

Le Premier ministre, Pham Minh Chinh, lors de la 26e Conférence des Parties (COP26) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Photo: VNA

Le représentant résident par intérim du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, Terence D. Jones, a affirmé que le Vietnam était parmi les pays ayant les progrès les plus rapides dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable.

La représentante du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, Caitlin Wiesen, a déclaré que le Vietnam était toujours un pionnier de la coopération multilatérale, en faveur d'une croissance inclusive et d'un développement durable dans la région et dans le monde.

Elle a également déclaré apprécier l'engagement du Vietnam à relever ses ambitions et à se joindre aux efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique.

* Pour un Vietnam vert

Avec une vision stratégique, il y a plus de 60 ans, le 28 novembre 1959, le Président Ho Chi Minh a écrit un article sur le journal Nhan Dan (Peuple), intitulé "Fête de plantation d'arbres", analysant les grandes significations et les avantages pratiques de la plantation des arbres et des forêts.

Réponse à la Fête de plantation d'arbres. Photo: VNA

Répondant à l'appel du Président Ho Chi Minh, la première "Fête de plantation d'arbres" a eu lieu lors du Nouvel An lunaire du Rat 1960. Depuis, la Fête de plantation d'arbres est devenue une bonne tradition de la nation.

Le 1er avril 2021, le Premier ministre a signé la décision N° 524/QD-TTg approuvant le projet "Planter un milliard d'arbres pour la période 2021-2025 pour contribuer au développement durable du pays". En 2021, le pays a planté 210 millions d'arbres, représentant 115% du plan.

Le développement socio-économique en parallèle à la protection de l'environnement, à l'utilisation économique et efficace des ressources naturelles; est une tendance dominante, une exigence vitale sur la voie du développement de la nation. Et à l'arrivée de chaque printemps, chaque Vietnamien de toutes les régions du pays répond activement à la Fête de plantation d'arbres, démontrant l'engagement et la responsabilité de la génération actuelle envers les générations futures, contribuant à la protection de l'environnement et à la construction d'un pays vert et durable.-VNA