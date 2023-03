Hanoï (VNA) – Le 27 mars 1946, le Président Ho Chi Minh lança un appel auprès de tous les habitants à s’entraîner physiquement, en vue de les encourager à pratiquer une activité sportive régulière pour améliorer leur santé.

Â

Selon une enquête de l’Office général des statistiques et de l’Institut national de la nutrition pour 2019-2020, la taille moyenne d’un homme vietnamien de 18 ans et d’une femme de 18 ans atteignait 168,1 cm et 156,2 cm en 2020, en hausse de 3,7 cm et 2,6 cm en dix ans.Depuis l’an 2000, la taille moyenne des Vietnamiens a considérablement augmenté, classant le Vietnam dans le Top 4 des pays d’Asie du Sud-Est en termes de stature.L'amélioration de la taille des Vietnamiens est à mettre au compte du Plan global de développement de la force physique et de la stature du peuple vietnamien pour la période 2011-2030, approuvé par le Premier ministre.Ce plan vise à améliorer la qualité des ressources humaines, au service du processus d'industrialisation et de modernisation du pays, et de l'augmentation de l'espérance de vie des Vietnamiens. Il se fixe également pour objectif d'améliorer la stature corporelle des jeunes Vietnamiens : pour les hommes de 18 ans, la taille moyenne sera de 168,5 cm en 2030 ; pour les femmes de 18 ans, de 157,5 cm en 2030.Le Professeur associé et Docteur Vo Tuong Kha, directeur de l’Hôpital des sports du Vietnam, a dit que d'un point de vue médical, l'exercice physique contribue à la prévention et au traitement des maladies et à la prolongation de la longévité.L'exercice physique régulier contribue également à améliorer la force physique et la taille. Pour les personnes âgées, il aide à réduire les risques de maladies chroniques non transmissibles, à atténuer les effets de l'âge et donc à prolonger la vie, a déclaré Vo Tuong Kha.

Des coureurs lors d'un tournoi de marathon. Photo: VNA



Ces dernières années, l’Administration nationale des sports (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) et la Fédération vietnamienne d’athlétisme et des organisations sociales ont organisé de nombreux tournois sportifs auxquels ont participé des dizaines de milliers de personnes. Le 64e championnat national du marathon Tiên Phong 2023 (Tiên Phong Marathon 2023) a vu la participation de plus de 4.000 personnes.Selon les statistiques, environ 35,6% de la population, 26,7% des familles du pays pratiquaient régulièrement un sport en 2022, ce qui montre l'intérêt et l'appréciation croissants de l'exercice physique parmi la population.Le pays compte actuellement 651 centres culturels et sportifs au niveau de district, 7.563 centres de ce genre au niveau de commune, et 76.494 maisons culturelles et sportives au niveau de village... De nombreuses localités encouragent les établissements privés, les organisations et les entreprises à investir dans la construction d'installations sportives, la formation de ressources humaines et l'organisation d'activités sportives.Plus la société se développe, plus les gens ont des besoins et des conditions pour participer à des entraînements sportifs et améliorer leur santé. Le maintien de l'habitude de l'exercice physique contribue non seulement à l’amélioration de la santé et de la vie culturelle de chaque individu, mais également à la promotion du mouvement « Tous les habitants s’entraînent physiquement suivant l’exemple de l’Oncle Hô ».