Hanoï (VNA) - Le fort développement économique au cours de ces dernières décennies a entraîné de nombreux changements dans la vie sociale et a fait changer aussi des valeurs, notamment les valeurs familiales. Les femmes sont le facteur fondamental dans le choix des valeurs familiales à nourrir, tout en préservant l'identité culturelle et en s'inscrivant dans la tendance à l'intégration.

Photo d'illustration :VNA



Les documents, résolutions et politiques du Parti et de l'État affirment toujours que la stabilité familiale est l'un des facteurs décisifs pour le succès de l'industrialisation et de la modernisation du pays et de l'édification du socialisme au Vietnam.

La directive 06-CT/TW du 24 juin 2021 du Secrétariat du Comité central du Parti sur le renforcement du leadership du Parti dans le travail de l'édification familiale dans la nouvelle situation identifie la famille comme la cellule de la société, le lieu de maintien de la race, et un milieu important pour former, nourrir et éduquer la personnalité humaine, préserver et promouvoir la bonne culture traditionnelle, lutter contre les fléaux sociaux, créer des ressources humaines au service de l'édification et de la défense nationales.

Des déléguées participant au 13e Congrès national des femmes. Photo: VNA

L'édification et le développement des valeurs familiales vietnamiennes dans la nouvelle période est l'une des principales exigences.

La présidente de l'Union des femmes du Vietnam, Ha Thi Nga, a affirmé que déterminer des solutions pratiques pour cultiver les valeurs familiales vietnamiennes dans la nouvelle période est extrêmement nécessaire et relève de la responsabilité des membres de l'Union et des femmes. Au fil des ans, les unités de l'Union à tous les niveaux ont mené des activités de propagande, d'éducation et d'amélioration pour les femmes, construisant l'image des femmes vietnamiennes élégantes, associées à l'édification d'une famille civilisée.

Selon la Dr Nguyen Thi Nhu Hue (Académie de journalisme et de communication), le développement constant de l'économie domestique crée des percées dans l'amélioration de la vie matérielle et spirituelle des familles. Au fil des années, l'Union des femmes du Vietnam a mis en place de nombreuses activités pour soutenir les femmes dans le développement économique, la création d'entreprises, les aider à sortir de la pauvreté, à stabiliser leur vie, à investir dans l'éducation de leurs enfants.

Photo d'illustration: VNA

Selon la professeure agrégée Dr Nguyen Thi Minh Thi, directrice de l'Institut d'études sur la famille et le genre, les familles vietnamiennes s'adaptent aux changements de la société moderne, soutenant l'égalité des sexes dans les relations entre mari et femme.

Cependant, l'égalité des sexes au sein de la famille présente encore de nombreuses lacunes. Selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, la discrimination sexuelle est encore très répandue, le pouvoir économique des femmes est encore faible par rapport à celui des hommes, et les violences sexistes demeurent.

Selon la professeure agrégée Dr Nguyen Thi Minh Thi, l'égalité est l'un des facteurs importants pour maintenir le bonheur familial. Les femmes vietnamiennes ont tendance à se libérer l'esprit et ont de nombreuses visions modernes et ouvertes sur le mariage et la famille, exemptes de stéréotypes de genre. -VNA