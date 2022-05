Hanoi (VNA) – Le gouvernement élu par la 14e Assemblée nationale en avril 2021, a traversé une année avec des difficultés et des défis sans précédent en 36 ans du renouveau.

La situation de l’épidémie de Covid-19 au Vietnam est progressivement maîtrisée, la vie socio-économique se redresse progressivement dans la nouvelle normalité. Photo : VNA



Sous la direction du Parti et par le biais de décisions raisonnables, le gouvernement a fermement conduit le pays à surmonter les difficultés, redressant progressivement et développant l’économie nationale et assurant la sécurité sociale.

Après une période de mise en œuvre drastique de la stratégie vaccinale contre le Covid-19, une étape importante a été franchie le 14 avril dernier dans la couverture vaccinale de l’ensemble de la population par les premières injections aux élèves en 6e classe à Quang Ninh (Nord), ouvrant la campagne de vaccination aux enfants de 5 à mois de 12 ans dans un effort gouvernemental visant à contrôler l’épidémie et à protéger la santé de la population.

La situation de l’épidémie de Covid-19 au Vietnam est progressivement maîtrisée, la vie socio-économique se redresse progressivement dans la nouvelle normalité. Le gouvernement poursuit néanmoins sa campagne de diplomatie vaccinale pour assurer la fourniture de vaccins à la population, notamment à la jeune génération.

Une étape importante a été franchie le 14 avril 2022 dans la couverture vaccinale de l’ensemble de la population par les premières injections aux élèves en 6e classe à Quang Ninh (Nord). Photo: VNA



Entamant son nouveau mandat en mai 2021, le gouvernement s’était trouvé confronté aux multiples défis, notamment la crise sanitaire aux conséquences ravageuses sur la vie socio-économique.

Sous la direction du Parti ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le gouvernement a accompli avec l’ensemble du système politique nombre de missions importantes, dont la réalisation réussie du double objectif de lutte contre le Covid-19, de relance et de développement socio-économique, et d’abord et avant tout, de protection de la santé de la population.

Une stratégie vaccinale efficace et globale a été mise en œuvre de toute urgence par le gouvernement à tous les niveaux et secteurs avec trois fers de lance : la création du Fonds de vaccins, la stratégie de diplomatie vaccinale et la campagne de vaccination universelle.

Le succès de la campagne de diplomatie vaccinale a aidé le Vietnam à devenir l’un des six pays à la couverture vaccinale la plus élevée au monde. Photo : VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 13 août 2021 la décision n°1399/QD-TTg portant création du groupe de travail du gouvernement sur la diplomatie vaccinale dirigé par le ministre des Affaires étrangères et composé également des responsables de l’Office du gouvernement et des ministères des Affaires étrangères, de la Santé, de la Défense, de la Sécurité publique, de l’Industrie et du Commerce, des Sciences et des Technologies.

La création du groupe de travail continue d’affirmer la politique constante du Parti et de l’État, qui consiste à protéger avant tout la santé des gens, à mobiliser au maximum toutes les ressources nationales et internationales possibles pour repousser rapidement l’épidémie et ramener la vie à la normale aussi rapidement que possible ; et traduit la détermination du gouvernement à réussir sa stratégie vaccinale.

Le groupe de travail s’est résolument employé à accélérer la mobilisation des partenaires, organisations internationales pour forger des coopérations en matière de production et de transfert de technologie pour la production de vaccins, de médicaments thérapeutiques, de produits médicaux, de lutte contre le Covid-19.

Parallèlement à cela, le gouvernement s’est efforcé de trouver et de négocier avec les partenaires étrangers pour pousser les livraisons de vaccins contre le Covid-19 au Vietnam dans ou avant les délais ou établir des projets conjoints de production de vaccins, médicaments et produits médicaux dans le pays.

Vue de la 11e sesssion de la 14e Assemblée nationale. Photo : VNA

Les efforts de diplomatie vaccinale ont apporté des résultats tangibles. Le Vietnam a pris livraison jusqu’à présent 232,6 millions de doses de vaccins, dont plus de 51 millions de doses reçues via le mécanisme Covax, plus de 26 millions de doses fournies par le gouvernement américain, sans compter environ 13,7 millions de doses promises par le gouvernement australien pour la vaccination des enfants de 5 à moins de 12 ans.

Selon le ministère de la Santé, le pays a administré plus de 212,6 millions de doses de vaccins, dont près de 194,6 millions de doses injectées aux personnes âgées de 18 ans et plus, plus de 17,3 millions de doses aux enfants de 12 à 17 ans, et 667.900 doses pour les enfants de 5 ans à moins de 12 ans dans 45 provinces et villes.

Le succès de la campagne de diplomatie vaccinale a aidé le Vietnam à devenir l’un des six pays à la couverture vaccinale la plus élevée au monde, à réduire fortement son taux de mortalité liée au Covid-19, à passer sans heurts d’une stratégie “zéro Covid” à une “adaptation sûre et flexible et au contrôle efficace du Covid-19” telle qu’énoncée dans la résolution n°128/NQ-CP du gouvernement.

Grâce au succès de la stratégie vaccinale et à la promotion en temps opportun de la résolution n°128/NQ-CP par le gouvernement, l’économie vietnamienne s’est progressivement redressée. Le double objectif du gouvernement, et plus important encore, la protection de la santé de la population, se sont matérialisés. – VNA