Présentation d'une exposition d'archives sur la vie et les oeuvres du Président Hô Chi Minh. Photo : VNA/CVN



Hanoi (VNA) - Le 19 mai, dix journaux populaires célèbrent le 130e anniversaire du Président Hô Chi Minh en offrant à leurs lecteurs une édition spéciale.



Dès la première page de chaque journal, les lecteurs sont invités à colorier le dessin à l’effigie du bien aimé, l’Oncle Hô - symbole historique de la morale révolutionnaire, du sacrifice et du dévouement, dédiant sa vie à la libération du Parti et de la nation.



Au format exceptionnel A3, les journaux proposent aux lecteurs de plier une partie de la page du journal, permettant ainsi de la transformer en un cadre photo.



Par ailleurs, un code QR est également disponible afin d’augmenter l'interactivité avec les lecteurs. Les lecteurs dotés de téléphones portables pourront scanner ce code et accéder directement aux articles sur le Président Hô Chi Minh sur le site Internet de chaque journal.



Les journaux qui participent à ce programme sont Tin Tuc, Thê thao & Van hoa, Vietnam News, Le Courrier du Vietnam (Agence Vietnamienne d’Information), La Voix du Vietnam (VOV), Thiêu Niên Tiên Phong, Nhi Dông, Gia dinh Viêt Nam, Nông thôn Viêt Nam, Nông thôn Ngày nay.



Il y a quelques semaines, à l'occasion du 45e anniversaire de la libération du Sud – réunification du pays (30 avril), huit journaux ont également participé au programme initié par l’Agence Vietnamienne d’Information permettant de créer le drapeau national à partir d’une page de journal.



Les lecteurs ont été invités à découper le drapeau national des deux côtés du journal puis former une “hampe” afin d’y mettre le drapeau. Une fois, leur création achevée, ils pouvaient le partager sur les réseaux sociaux sous le hashtag #toiyeuvietnam contribuant à la propagation de la fierté nationale.



Retrouvez la vidéo d'introduction du programme ici : https://bit.ly/2yfLeAu. -CVN/VNA